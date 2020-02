René Wernitz

Rathenow (MOZ) Traditionell spät dran ist die Rathenower CDU mit ihrem Neujahrsempfang. Da dieser auch 2020 erst im Februar stattfand, gab es um so mehr brandaktuelle Themen, über die es sich zu diskutieren lohnte.

Der Corona-Virus breitet sich zwar aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rückt jetzt in den Fokus. Doch stehen Christdemokraten dieser Tage noch vor ganz anderen Herausforderungen. Stichworte: Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Am 25. April ist Bundesparteitag, der Weichen stellen soll. Nach der Ankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die erst Ende 2018 erlangte Spitzenfunktion zur Verfügung zu stellen, bringen sich verschiedene CDU-Politiker für die anstehenden Vorstandswahlen in Position.

Mit der Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft hatte die CDU 2018 Neuland betreten. Der Rathenower Stadtverbandsvorsitzende, Andreas Gensicke, sprach während des Neujahrsempfangs im Restaurant "Lumens" (Kulturzentrum) davon, dass er die Trennung für einen Fehler hält. Er hätte es demnach lieber, wenn Partei und Bundesregierung, wieder von einer Person geleitet werden. "Ein(e) neue(r) CDU-Bundesvorsitzende(r) sollte so viele Mitglieder wie möglich hinter sich vereinen, um wieder mehr Wähler für die CDU zu gewinnen." Wen er favorisiert, wollte Gensicke nicht verraten.

Bei den Bundestagswahlen 2017 hatte die aus CDU und CSU bestehende Union mit der damaligen CDU-Parteichefin und Kanzlerkandidatin Angela Merkel 8,6 Prozent an Zustimmung verloren. Die Union kam nur noch auf 32,9 Prozent. Umfragen sehen sie aktuell zwischen 26 und 28 Prozent.

Auch auf Länderebene gibt es Entwicklungen. So etwa ist die CDU nach zehn Jahren Abstinenz nun wieder an der Regierung des Landes Brandenburg beteiligt. Derweil sorgte die Partei in Thüringen am 5. Februar für einen Paukenschlag, als sie im dortigen Landtag mit den Stimmen der AfD einen FDP-Außenseiter zum (kurzzeitigen) Ministerpräsidenten machte. Das schlug Wellen bis hin zur Bundesparteispitze. Am 10. Februar kündigte Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz und ihren Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur an.

Die Thüringer CDU-Landtagsabgeordneten taten eigentlich, wie es ihnen von oben geheißen ist: keine Zusammenarbeit mit den Linken und wählte mit dem FDP-Kandidaten einen Mann der Mitte fürs Amt des Ministerpräsidenten. Indem die AfD seinerzeit urplötzlich vom eigenen auf den liberalen Kandidaten umsattelte, hat sie gemeinsam mit der CDU die Wiederwahl des linken Favoriten verhindert.

Doch ist auch jede Kumpanei mit rechten Parteien CDU-intern untersagt. Wie das speziell auf kommunaler Ebene wegen teils sehr komplizierter Mehrheitsverhältnisse umgesetzt werden soll, ist fraglich.

Etwa die CDU mit Gensicke an der Fraktionsspitze kommt in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung auf 6 Sitze. Die politische Mitte verfügt insgesamt nur über 14 Mitglieder, derweil bringen es Linke/Die Partei auf 8, die AfD auf 5. Zudem sitzt ein NPD-Mitglied in der SVV.

Insgesamt gibt es dort 28 Mandatsträger (plus Bürgermeister mit CDU-Parteibuch). Wie schon im Juni 2019 die Wahl von Parteifreund Corrado Gursch zum neuen SVV-Vorsitzenden zeigte, kann gemeinsames Wahlverhalten gelegentlich auch für die CDU von Vorteil sein. In der konstituierenden SVV-Sitzung saßen 27 Stimmberechtigte. Der CDU-Kandidat hatte 19 Stimmen bekommen, der Die-Partei-Gegenkandidat nur 8.