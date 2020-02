Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) Schwerverletzt musste am Mittwoch gegen 16.30 Uhr eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige war mit Zustelltätigkeiten in Rhinow, in der Lilienthalstraße, beschäftigt. Sie stellte ihr Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle ab, versäumte jedoch, es gegen Wegrollen zu sichern, wie es im Polizeibericht heißt. Nachdem sie ausgestiegen war, wurde sie von der noch geöffneten Tür des Fahrzeugs erfasst und einige Meter mitgeschleift. Erst als der Pkw gegen einen Baum prallte, hielt er. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.