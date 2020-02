Juliane Keiner

Borne (moz) Vormerken: Am 1. Mai wird die Mühlensaison an der Borner Bockwindmühle eröffnet. Von 9 bis 13 Uhr locken unter anderem Führungen durch die Mühle, eine Ausstellung sowie Frühstück und ein Kuchenbuffett. Der Mühlenverein wird sein neues Foto-Buch aus 25 Jahren Vereinsgeschichte vorstellen. An einem Kunst-Stand werden 150 Original Konzert Karten aus einer Sammlung verkauft. Der Erlös kommt der Mühle zu Gute. Auf eine musikalische Überraschung dürfen sich die Gäste freuen.