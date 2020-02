MOZ

Ahrensfelde Am Mittwochabend wurden Polizisten zu einem Ladengeschäft in die Landsberger Allee gerufen.

Dort waren kurz zuvor mehrere Männer aufgefallen, die Bekleidungsgegenstände in eine Einkaufstüte stopften. Als sich Mitarbeiter des Geschäftes der Szenerie näherten, ergriffen alle die Flucht. Dabei löste die Warensicherung einen Alarmton aus, was auch Securitymitarbeiter auf den Plan rief. Diese stellten einen der Männer, dem seine Kumpane die Einkaufstüte überlassen hatten. Der Gefasste dachte aber noch lange nicht an Aufgabe, sondern wehrte sich heftigst gegen seine Kontrahenten. Dabei fiel das Stehlgut aus der Tüte und es wurde offensichtlich, dass sich die Langfinger mit Waren im Wert von fast 1.200 Euro hatten eindecken wollen.

Die hinzukommenden Polizisten bekamen dann heraus, dass man es mit einem bereits einschlägig bekannten 34 Jahre alten Mann zu tun hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und harrt nun der Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft, wie es mit ihm weitergeht.