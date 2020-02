MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Trotz verstärkter Streifen von Polizei und Ordnungsamt reißt die Einbruchsserie im Frankfurter Norden nicht ab.

Seit Anfang des Jahres kommt es beinahe wöchentlich zu Einbruchsfällen. So wurden der Polizei auch am Mittwoch wieder mehrere Einbrüche gemeldet. In der Rostocker Straße und in der Stendaler Straße blieb es beim Versuch. Die Täter scheiterten an den Eingangstüren zweier Einfamilienhäuser, hinterließen aber einen Schaden von rund 520 Euro. In der Rostocker Straße öffneten die Täter gewaltsam eine Garage, in der Sophienstraße war es ein Keller. Zur Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Für den kommenden Mittwoch, 4. März, lädt die Polizei wegen der anhaltenden Einbrüche zu einer Informationsveranstaltung für Anwohner in die Sportschule in der Kieler Str. 10 ein. Beginn ist um 17 Uhr.