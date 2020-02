MOZ

Lübben (MOZ) Der Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald hat einen neuen Vorsitzenden: Georg Hanke (SPD) ist vom Gremium am gestrigen Mittwochabend mit 33 von 52 gültigen Stimmen gewählt worden. Der 51-jährige Königs Wusterhausener setzte sich gegen die Mitbewerberin Katharina Ennullat von der Fraktion UBL/Freie Wähler/FWKW durch, die ihrerseits 20 Stimmen erhielt. Hanke folgt damit auf die bisherige Vorsitzende Sylvia Lehmann (SPD), die ihr Mandat Ende 2019 mit dem Wechsel in den Bundestag niedergelegt hatte.

Der erfahrene Kommunalpolitiker ist erblindet. Er ermunterte jedoch, "keine Berührungsängste" zu haben. Landrat Stephan Loge gratulierte: "Ich blicke auf eine solide und konstruktive Zusammenarbeit in der übrigen Legislaturperiode und freue mich, dass wir mit der Ernennung eines blinden Kreistagsvorsitzenden als Landkreis eine Vorreiterrolle in Sachen Inklusion einnehmen". Ein Mensch mit einem solchen Handicap sei in dieser politischen Funktion landesweit ein Novum, äußerte sich die Geschäftsführung des Blinden-und-Sehbehinderten-Verbandes Brandenburg am Donnerstag begrüßend.