Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Es war ein Tag Ende August 2019, als Max Golde in der Herrentoilette seines "Alten Kasinos" ein kleines Wasserrinnsal entdeckte, direkt an der Tür. Er schnappte sich ein paar Tücher und wischte das Wasser weg. Doch die Pfütze kam wieder – und brachte jede Menge Sorgen, viel Unsicherheit und zwei Monate Schließzeit mit sich. Denn das Nass war der Vorbote eines schweren Wasserschadens, der einen Komplettumbau nach sich zog.

Das gleiche Grau an den Wänden, ein identischer Teppich, die selben Fliesen in den Waschräumen und sogar die roten Vorhänge, die schon immer im Gastraum des "Alten Kasinos" hingen: Max Golde ist bewusst, dass Besucher, die ab dem 1. März wieder bei ihm an der Seepromenade vorbeischauen, verwundert reagieren könnten. Denn diese sehen nicht, dass sich in den vergangenen zwei Monaten vor Ort vieles verändert hat. Fast alles, was unter der Einrichtung steht, ist erneuert worden – zwangsweise. Rund 250 000 Euro musste Golde in das Gebäude stecken.

Wasser stand in den Wänden

Nach der kleinen Pfütze in der Herrentoilette kam nämlich viel Unerwartetes auf Max Golde zu: Erst ließ er die Fußbodenheizung kontrollieren, weil er dort ein Leck vermutete. Doch die Firma fand nichts. Dann kamen die Sanitärfachleute ins Haus. Sie stemmten den Boden in der Toilette auf und entdeckten, dass das Wasser schon höher als Fußbodenniveau steht. Und das galt längst nicht nur für diesen Raum, sondern auch für das Frühstückszimmer, den eigentlichen Gast-raum und den Eingangsbereich. "Später hat sich herausgestellt, dass wir rund 500 Kubikmeter Wasser mehr verbraucht haben als sonst", sagt Max Golde. Damit war klar: Das Problem kann nicht in der Heizungsanlage liegen, denn diese fasst sehr viel weniger Wasser. Ein Leck in den Rohren wurde vermutet, gefunden und geschlossen. Doch: Das Wasser lief weiter. Gleiches galt, als ein zweites Leck in der Küche ausgemacht wurde. Spätestens da war klar: Auf Golde kommt mehr als eine normale Reparatur zu.

Doch nun gab es ein großes Problem: Es war Spätsommer. Das Hotel war gut ausgebucht mitten im Fontanejahr. Gleiches galt für das Restaurant. "Die Versicherung wollte, dass wir sofort schließen", erinnert sich der 33-Jährige. Doch aufgrund der guten Buchungssituation wollte der Hotelinhaber noch bis zum 1. Januar weitermachen. Lediglich die rechte Seite der Herrentoilette wurde abgesperrt. Dort mussten die Mitarbeiter mehrmals täglich eine Art Stöpsel ziehen, um Wasser abzulassen.

Wasser drückte Estrich hoch

"Die Besucher haben nichts davon bemerkt, aber uns sind schon Schäden durch das Wasser aufgefallen", sagt Max Golde. Am Rand des Teppichs erschienen erste Klebereste, die nach oben gedrückt worden waren. Der Estrich kam langsam hoch. Golde musste nun einen Betrieb führen und gleichzeitig mit Baufirmen verhandeln, einen Zeitplan aufstellen und das Budget im Auge behalten. "Im Dezember haben wir dann schon darauf gewartet, dass diese Situation endlich ein Ende hat." Dann ging es Schlag auf Schlag.

Erst 2018 hatte Golde die Toiletten im "Alten Kasino" erneuern lassen. Nun wurde der gesamte Bereich nach und nach aufgestemmt. Weiter ging es im Eingangsbereich. Dann mussten Golde und seine Mitarbeiter die Gasträume ausräumen, den maßgeschneiderten Tresen ausbauen lassen und alles in den Wintergarten räumen. Das, was der Neuruppiner innerhalb von rund zehn Jahren im "Alten Kasino" erneuert hatte, verschwand in der Baustelle. Fotos vom Zustand seines Betriebes Anfang Januar lassen den 33-Jährigen heute noch verwundert zurück. Überall wurden der Boden und teilweise die Wände aufgestemmt, Heizung und Leitungen herausgerissen. "Alles lag in Schutt", sagt Max Golde. Anschließend liefen die Trocknungsgeräte ununterbrochen. Ihr tiefes Brummen begleitete die erste Bauphase.

Der Grund dafür, dass immer wieder Wasser nachlief, auch wenn einzelne Lecks geschlossen waren, ist bis heute unklar. Golde erklärt sich das Ganze auch damit, dass in dem 1993 errichteten Haus Kupferrohre genutzt wurden. Diese lagen monatelang im Wasser. "Dann knallt es irgendwann überall", sagt der Hotelier. Alle Wasserleitungen wurden in den vergangenen Monaten ausgetauscht. Sie verlaufen nun auch nicht mehr im Fußboden. Dass auch die Elektrik erneuert werden muss, war Golde spätestens klar, als die Wände aufgestemmt wurden. Insgesamt 18 Firmen waren an den Bauarbeiten beteiligt.

Versicherung hat gekündigt

Auch als die Räume nach und nach wieder Form annahmen, blieb für Max Golde das Bangen: Wird es mit der Eröffnung im März klappen? Und wird das eingeplante Geld reichen? Die Versicherung war zu diesem Zeitpunkt längst abgesprungen. Sie hatte dem 33-Jährigen eine feste Summe überwiesen, die noch nicht einmal die Hälfte der Baukosten ausgemacht hat, und kündigte ihm den Vertrag. Die rund 20 Angestellten konnte und wollte der Gastronom nicht entlassen. Er wusste: Sie bekommt er nicht wieder. Mit Resturlaub und dem Abbummeln von Überstunden konnte ein Teil der zwei Monate überbrückt werden. Die Hotelzimmer wurden generalüberholt. Lohn, Steuern, andere Versicherungen und weitere laufende Kosten hatte Golde. Geld kam aber keines in die Kasse.

Die Gäste des "Alten Kasinos" sind es durchaus gewohnt, dass das Restaurant zwei oder drei Wochen im Januar geschlossen ist. Dann finden in jedem Jahr Reparaturen und kleinere Verschönerungen statt. Der Hotelbetrieb läuft in dieser Zeit lediglich mit einem Frühstücksangebot weiter. Doch auch das war während der Bauarbeiten nicht möglich, denn im Hotel gab es wie im gesamten Haus kein Wasser. Nach und nach wurde klar, dass die Arbeiter noch schneller sind als erwartet: Aus dem Eröffnungstermin 14. März wurde erst der 8. und schließlich der 1. März.

Bei allem Stress und all der Ungewissheit, die hinter Max Golde liegen, gibt es durchaus Vorteile durch den Wasserschaden. Auch wenn es nicht offensichtlich ist, ist das "Alte Kasino" nun nach dem neusten Stand der Technik ausgestattet. Die neue Heizungsanlage lässt sich von Raum zu Raum unterschiedlich steuern. Von der Küche aus, wo sich der Hauptboiler fürs Wasser befindet, verlaufen nun fünf verschiedene Leitungsstränge durchs Haus. "Somit lässt sich jetzt jeder Bereich einzeln kontrollieren – und auch abschalten." Nicht zuletzt ist das gesamte Haus auch energetisch besser aufgestellt.

In den vergangenen zwei Monaten hat das Telefon im Unternehmen oft geklingelt. Max Golde musste Besuchern schweren Herzens absagen. Doch nun kommen wieder bessere Zeiten für ihn: Seine Kollegen sind an diesem Sonntag pünktlich um 7 Uhr vor Ort. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittag. Und ein erster Hotelgast hat auch schon angefragt.