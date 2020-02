Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) In der Nacht auf Donnerstag hebelten Unbekannte eine Eingangstür zu einem Geschäft im Havelpark in Dallgow-Döberitz auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und fanden dabei den Tresor mit den Tageseinnahmen. Die Täter flüchteten mit dem Tresor, ließen diesen aber ungeöffnet in Tatortnähe zurück. Scheinbar gelang es den Tätern nicht, den Tresor zu öffnen. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.