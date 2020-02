MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Am Donnerstag (27. Februar) wurden offenbar mehrere Praxen in der Schlossparkambulanz in Bad Freienwalde geschlossen. Grund für die Schließung war ein angeblicher Verdacht auf einen Fall von Corona.

Dr. Steffen Hampel, Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamts in Seelow, bestätigte die Schließung der Praxen, erklärte aber, dass es keinen begründeten Verdacht auf eine Corona-Erkrankung gebe und die Schließung daher aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar sei.

Lesen Sie auch: Infizierter besuchte Tropical Islands in Brandenburg