Thomas Pilz

Sonnenberg (MOZ) Unter anderem die Gemeinde Sonnenberg ist eine der Gewinnerinnen beim bundesweiten Telekom-Wettbewerb "Wir jagen Funklöcher". Anlässlich der Aktion meldeten hunderte Kommunen Bedarf an. Wie der Sprecher der Deutschen Telekom, Georg von Wagner, am Donnerstag informierte, stehen die 50 Gewinner der Telekom-Aktion nun fest. "Und wegen des großen Zuspruchs legt das Unternehmen nach: Mindestens 50 weitere Kommunen erhalten die Chance auf einen LTE-Mobilfunkmast der Telekom", erklärte von Wagner. Der Technik-Chef der Telekom, Walter Goldenits, stellte fest, dass "Wir jagen Funklöcher" zeigte, Mobilfunkausbau könne anders gehen, wenn alle an einem Strang ziehen. In den ersten Kommunen sollen die LTE-Mobilfunkmasten noch im Laufe der ersten Jahreshälfte 2020 ans Netz gehen. Bis Ende des Jahres sollen die ersten 50 Funklöcher geschlossen sein, kündigte der Telekom-Sprecher an. Insgesamt gab es aus 539 Kommunen 624 Bewerbungen um einen Mast – im Land Brandenburg meldeten 16 Gemeinden Bedarf an.

Im Falle von Sonnenberg werden vor allem die Ortsteile Baumgarten, Rauschendorf und Rönnebeck profitieren, erklärte der Telekom-Sprecher. Die Gemeinde sei ein Gewinner, weil sie per Ratsbeschluss mehrere Standorte für einen Mast vorschlug.

Weitere 50 Kommunen im Bundesgebiet werden bis zum Jahresende ermittelt.