Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter CDU spricht sich nach einem Vor-Ort-Termin in der Schwimmhalle für einen Neubau statt eine Sanierung aus. "Immer mehr stellt sich heraus, dass die Abdichtung des Schwimmbeckens für ca. 1 Million Euro nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und dass die wirklichen Probleme der Schwimmhalle in keiner Weise beseitigt werden", erklärt der CDU-Kreisvorsitzende Michael Möckel in einer Pressemitteilung.

"Weder kommen wir unserem Ziel einer CO2-Neutralität näher, noch wird die völlig überalterte Technik ersetzt. Auch die Räumlichkeiten, die weder für die Vielzahl der Besucher noch für einen geregelten Trainings-und Wettkampfbetrieb ausreichen, werden dadurch vergrößert", heißt es. Die CDU komme daher zu der Auffassung, "dass das Geld für die Sanierung der Schwimmhalle besser für die Planung eines Neubaus angelegt wäre", so Möckel.

Im Hallenbad in der Rathenaustraße kam es zuletzt immer wieder zu Havarien. Die Stadtverwaltung hatte für dieses Jahr nun umfassende Instandsetzungsarbeiten angekündigt. Während der Schließzeit sollen unter anderem die Sanitäranlagen saniert werden. Auch eine zusätzliche Umfassung des Beckenrandes wird geprüft. Zugleich soll bis August eine Machbarkeitsstudie vorliegen, die Vor- und Nachteile, Kosten und Nutzen sowohl eines Neubaus als auch einer Komplettsanierung aufzeigen soll.