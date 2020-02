Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Der Bürgerentscheid zum genossenschaftlichen Wohnungsbau in Birkenwerder findet vorerst nicht statt. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel hat das entsprechende Bürgerbegehren aus inhaltlichen und formalen Fehlern für unzulässig erklärt. Das teilte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) am Donnerstagabend mit. Die Initiatoren hätten beispielsweise versäumt, eine Schätzung der Kosten, die mit den Folgen des Bürgerbegehrens verbunden wären, einzuholen und den Unterzeichnern vorzulegen, nennt Zimniok ein Detail aus der Begründung der Kommunalaufsicht. Auch sei die Fragestellung nicht eindeutig gewesen. Es seien mit einer Frage zwei Fragen gestellt worden.

Stefan Wiesjahn als Mit-Initiator des Bürgerbegehrens reagierte enttäuscht auf die Nachricht. "Wir werden rechtlich prüfen lassen, ob die Einschätzung der Kommunalaufsicht richtig ist", sagte er am Abend. Weitere Schritte sollen am heutigen Freitag in der Fraktion "Pro Birke" beraten werden. Ob er als Vertrauensperson gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht klagen wird, ist offen. Diese Option ist möglich.

Bürgermeister Zimniok hatte am Mittwochabend die Gemeindevertreter sowie die Initiatoren des Bürgerbegehrens über die Entscheidung der Kommunalaufsicht informiert.

Die Initiative hatte mit 887 gültigen Unterschriften das notwendige Quorum für einen Bürgerentscheid erreicht.