Brian Kehnscherper

Fehrbellin (MOZ) Peter W. sammelt gern. Neben alten Mopeds und Motorrädern faszinieren ihn vor allem Militaria. Bei einer Durchsuchung seines Anwesens im Fehrbelliner Gemeindegebiet fand die Polizei im Oktober 2014 ein ganzes Arsenal an größtenteils alten Waffen. Für zwei Maschinengewehre aus dem Zweiten Weltkrieg sowie eine Beratta und fünf dazugehörigen Patronen hatte der 46-Jährige nicht die nötigen Genehmigungen.

Am Donnerstag wurde sein Fall nun vor dem Neuruppiner Amtsgericht behandelt. W. räumte die Vorwürfe ein. Schon bei der Durchsuchung hatte er sich damals gegenüber der Polizei sehr kooperativ gezeigt, wie ein Polizist im Zeugenstand aussagte. Der Angeklagte selbst wollte aber nicht vorsätzlich gegen das Kriegswaffengesetz verstoßen haben. Als er sich die Waffen gekauft hatte, habe er sich über die Anforderungen erkundigt und seines Wissens alles dafür getan, die Waffen legal besitzen zu dürfen. Nur habe sich im Laufe der Jahre die Rechtslage immer wieder verändert. Der Besitz derartiger Waffen wird in der Verordnung über die Unbrauchbarmachung von Kriegswaffen geregelt. Wer Waffen besitzt, die unter dieses Gesetz fallen, muss diese demilitarisieren, also derart umbauen, sodass diese dauerhaft nicht wieder einsatzfähig gemacht werden können. Nach Einschätzung zweier Gutachter des Landeskriminalamtes waren an den Waffen auch entsprechende Änderungen zum Beispiel am Lauf und am Verschluss vorgenommen worden. Nur seien die Waffen nicht konsequent genug umgebaut worden, um alle Anforderungen zu erfüllen. Zudem hatte sich W. nie die erforderlichen Genehmigungen für die Waffen besorgt.

Da der Angeklagte sich offenbar intensiv mit Kriegswaffen und den entsprechenden Richtlinien befasst habe, ging Richterin Cynthia Goldack davon aus, dass er sich der geltenden Richtlinien bewusst gewesen sei, also vorsätzlich gehandelt habe. Zu Gunsten W.s legte Goldack es aus, dass dieser sich so kooperativ gezeigt hatte.