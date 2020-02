Parken am Bahnhof Seegefeld soll mit dem P&R Angebot besser werden. © Foto: Silvia Passow

Baustart für den Kreisverkehr Poststraße Ecke Bahnhofstraße in Falkensee ist jetzt vielleicht Mitte April. Die Verwaltung zeigte sich vorsichtig optimistisch. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee Am Mittwoch tagte in Falkensee die Stadtverordnetenversammlung. Neben einer lebhaften Debatte zu einem Antrag der AfD, gab es auch eine Reihe von anderen Themen, die hier zusammen gefasst sind:

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) informierte zum aktuellen Stand für den Bau eines Kreisverkehres an der Poststraße Ecke Bahnhofstraße. Gegenwärtig prüfe die Verwaltung die eingegangenen Angebote. "Wir sind mäßig optimistisch", sagt er dazu. Er spricht von einem möglichen Baubeginn im April, derzeit befände man sich in Abstimmung mit Havelbus und den Berliner Verkehrsbetrieben.

Über eine Neufassung der Hauptsatzung zur Umsetzung der Interessenvertretung für die Kinder der Stadt, dem Einsetzen eines sogenannten Kinderbeauftragten konnten sich die Stadtverordneten nicht einigen. Auch steht weiter die Frage im Raum, ob dieser Interessenvertreter ehrenamtlich oder beruflich den Aufgaben nachkommen solle. Der Antrag hierzu wurde in den Bildungsausschuss verwiesen. Letztlich auch um dort zu klären, welche Aufgaben ein Kinderbeauftragter überhaupt hätte.

Die Stadtverordneten haben sich mehrheitlich für den Beitritt in den Verein Kommunales Nachbarschaftsforum (KNF) Berlin und Brandenburg ausgesprochen. Dieses Forum ist ein Zusammenschluss der Kommunen im Kernraum der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Seit Mitte der 1990er Jahre bildet es den Rahmen für den partnerschaftlichen Dialog zu Fragen der gemeinsamen Entwicklung.

Der gemeinsame Antrag der Fraktion Grüne/Jugendliste und der FDP für freie Lastenräder in Falkensee wurde in den Hauptausschuss verwiesen. Andre Graf (AfD) lehnt ein solches Vorhaben als ein "sozialistisches Experiment" ab und sieht hier den Beginn einer "Verteufelung des Autos." Dem widerspricht Anne von Fircks (Grüne/Jugendliste). Nicht der Beginn einer Verteufelung des Autos sei dies, sondern ein Beitrag die Innenstädte vom Verkehr zu entlasten.

Für Tim Bremmer (FDP) ist es klar, dass seine Partei keine "sozialistischen Experimente" eingeht und das Ansinnen entsprechend geprüft hat. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sieht hier einen Eingriff in den Markt der gewerblichen Fahrradverleiher. Eine Möglichkeit wäre, sagt er, ein Verein würde den Verleih anbieten und ließe sich dieses Vorhaben fördern. Eric Heidrich (Die Linke) sagt, der Antrag fände seine Unterstützung. Auch Renate Kiel (CDU) steht dem Verleih von Lastenrädern positiv gegenüber, sagt sie. Allerdings sollte auch ihrer Meinung nach nicht die Stadt die Räder ausleihen.

Hitzig wurde es bei der Diskussion zum Antrag der FDP und Freie Wähler Falkensee. Hier ging es um den Zeitpunkt der Ausschreibung von Baumaßnahmen im Anliegerstraßenbau. Den Antrag begründeten die beiden Fraktionen mit den steigenden Kosten im Anliegerstraßenbau und sie verweisen auf jahreszeitlich bedingte Preisschwankungen im Baumarkt. Laut dem Antrag würden Ausschreibungen, die im letzten Quartal veröffentlicht werden, zu niedrigeren Baukosten führen.

In dem Antrag sind achtzehn Falkenseer Straßen aufgeführt, für die es Beschlüsse zum Anliegerstraßenbau gibt, deren Ausschreibung dem Antrag folgend, im September/Oktober 2020 veröffentlicht werden sollte. Gerd-Henning-Gunkel (Grüne/Jugendliste) erklärt hierzu, er habe sich zur Vorbereitung auf das Thema, bei Bauunternehmen erkundigt und könne diese saisonalen Preisschwankungen bestätigen. Dem widerspricht Bürgermeister Müller, solche Unterschiede gäbe es seiner Meinung nach nicht. Die Baupreise würden von Jahr zu Jahr steigen, sagt Müller.

Im Laufe der Diskussion stellt sich heraus, dass die Ausschreibung für die besagten Straßen einen Tag vor der SVV erfolgt sind. Bremmer will wissen, ob der Verwaltung sein Antrag bekannt war und bekommt keine Antwort. Es ist auch nicht die Verwaltung, die diese Information in der Sitzung weitergibt, sondern der Stadtverordnete Rainer Ganser (CDU), der sich hierzu erkundigt hat. Da damit ein Beschluss keine Grundlage mehr hätte, zieht ein sichtlich echauffierter Bremmer den Antrag zurück.

Ebenfalls zurückgezogen wurde von den Antragstellern Grüne/Jugendliste der Antrag zum Bau eines P&R Parkplatzes auf der südlichen Seite am Bahnhof Seegefeld. Der Parkplatz war so ursprünglich einmal geplant gewesen und sollte rund 440 Parkplätze bieten. Derzeit wird auf der nördlichen Seite das Grundstück, welches einmal für ein Hallenbad vorgesehen war, Altlastensaniert. Auf der Fläche soll auch ein P&R Parkplatz mit 320 Stellplätzen entstehen. "Wir haben uns von der Verwaltung von einem P&R Parkplatz auf der Nordseite überzeugen lassen,", sagt von Fircks. Für einen P&R Parkplatz auf der Südseite sieht von Fircks dennoch den Bedarf, sagt sie. Und sie gibt zu bedenken, dass der geplante P&R Parkplatz auf der Nordseite sehr dicht an den Grundstücken der Anwohner und der dortigen Kita liege.

Die Linke stellte einen Antrag zur Erweiterung der Sporthallenkapazität an der Immanuel-Kant-Gesamtschule. Die vorhandene Sporthalle sei zu klein und veraltet. Die 1986 gebaute Halle habe erheblichen Sanierungsbedarf, so Die Linke. Nach einigen Änderungen im Antrag, die aber nichts mit dem ursprünglichen Anliegen, nämlich mehr Platz für den Sport an der Schule zu tun hatten, wurde der Antrag einstimmig eingenommen.