Oranienburg (MOZ) In einem Jahr können die Mieter in die 80 Wohnungen des ersten Bauabschnitts zur Erweiterung der Weißen Stadt einziehen. Am Donnerstag wurde für die sechs Gebäude, die sich um einen großen Innenhof gruppieren, Richtfest gefeiert.

Die Woba führte als Bauherr die Gäste durch einen der Rohbauten, in dem bereits der Innenausbau begonnen hat. Marianne Kordecki zeigte die unterschiedlichen Wohnungsgrößen auf je vier Etagen. Im Erdgeschoss wird es insgesamt zwei Wohnungen für Rollstuhlfahrer geben.

Noch in diesem Jahr startet die Woba mit dem zweiten Bauabschnitt, nach dessen Fertigstellung geht es an den dritten Abschnitt. Es sei das größte Wohnungsbauvorhaben seit 1990, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke. Er prophezeite der Stadt weiteres Wachstum und zusätzlichen Bedarf an neuem Wohnraum. "Wir sind eine attraktive Region", sagte Landrat Ludger Weskamp.

Für die künftigen Mieter der Stadterweiterung und andere Anwohner mit Kindern entsteht dann ab kommendem Jahr in der Nähe an der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße eine Kita, die 2022 fertig sein soll. 2023 soll dann mit dem Bau einer neuen Grundschule begonnen werden, die 2024 fertig sein könnte. Dafür muss zunächst ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Ursprünglich war die Fläche als vierter Bauabschnitt für Wohnen vorgesehen.

Zeitgleich zur Woba feierte auch die TAS Richtfest am alten Kornspeicher – ganz ohne externe Gäste. Angestoßen auf den Baufortschritt hatten dort nur die unmittelbar am Bau Beteiligten. Die Baustelle ruhte deshalb am Nachmittag, gefeiert wurde in der Tiefgarage. TAS werde die Fertigstellung und die Übergabe der 264 Wohnungen feierlich begehen, hieß es.