Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Während deutschlandweit die Zahl der Erkrankten von Tag zu Tag steigt, ist in Frankfurt – Stand Donnerstagabend – derzeit weiterhin weder ein Verdachtsfall noch eine nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Trotzdem hat die Corona-Epidemie Auswirkungen auf Einrichtungen in der Stadt.

Im Gesundheitsamt in der Logenstraße laufen seit Anfang der Woche die Telefone heiß. Wie Stadtsprecher Uwe Meier mitteilt, habe es allein am Mittwoch 150 Anfragen zum Coronavirus gegeben. Bis Donnerstagmittag kamen weitere 130 Anfragen von Bürgern hinzu. "Die Beschäftigten des Gesundheitsamtes stehen derzeit unter hoher Arbeitsbelastung und sind trotzdem überaus bemüht, Anfragen sachlich korrekt zu beantworten", so Meier.

Der Leiter des Gesundheitsamtes Oliver Fahron überprüfe mehrmals täglich die aktuelle Lage. Wie berichtet hat sich die Stadt mit einem Notfallplan auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet. Behördliche Anordnungen zur häuslichen Quarantäne bräuchten im Ernstfall nur noch unterschrieben werden. Darüber hinaus seien eine Reihe weiterer Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes denkbar, bis hin zu Versammlungsverboten und Kita- sowie Schulschließungen wie jetzt im Landkreis Heinsberg. "Derartige Entscheidungen sind im Einzelfall von der Verwaltung und dem Krisenstab zu treffen", so Meier.

An der international eng vernetzten Europa-Universität Viadrina werden bereits seit Ende Januar von der Hochschulleitung keine Dienstreisen mehr in Gegenden genehmigt, die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete definiert werden, informiert Sprecherin Frauke Adesiyan. Auch gebe es die Festlegung, dass derzeit keine Gäste aus diesen Regionen eingeladen werden. Bislang galt die Bestimmung nur für chinesische Gebiete. Sie werde jetzt auf neu hinzugekommene Risikogebiete ausgeweitet.

Zurzeit absolvieren keine Viadrina-Studierenden ein Auslandssemester auf dem chinesischen Festland. Eine Studentin habe wegen der Coronakrise ihr geplantes Auslandssemester in Südkorea abgesagt. "Die Abteilung für Internationale Angelegenheiten hält engen Kontakt zu Viadrina-Studierenden im Ausland und hört so auch von Corona-Auswirkungen. So müssen Studierende in Singapur morgens und abends Fieber messen und die Temperatur online an die Universität übermitteln. In Italien haben Universitäten teilweise für eine Woche den Betrieb eingestellt", berichtet Frauke Adesiyan.

Studenten aus Italien erwartet

An der Frankfurter Universität selbst waren zum Wintersemester acht Studierende aus der chinesischen Provinz Chongqing – knapp 900 Kilometer von Wuhan entfernt – eingeschrieben; alle im Masterprogramm Interkulturelle Germanistik. Einige von ihnen bleiben auch im Sommersemester in Frankfurt. Sieben Studierende aus China, die zum Sommersemester im selben Programm anfangen wollten, kommen dagegen nun zunächst nicht. "Sie studieren alle an der Sichuan International Studies University (SISU), die derzeit geschlossen ist", so die Viadrina-Sprecherin. Aus dem in Europa am stärksten von Corona-Infektionen betroffenen Italien werden im Sommersemester 17 Austausch-Studenten erwartet – alle jedoch nicht aus Risikogebieten.

Die Europa-Universität ergreife verschiedene Maßnahme, um auf das Virus vorbereitet zu sein, und Mitarbeiter und Studenten zu schützen, heißt es von der Viadrina-Pressestelle. "Dazu gehören beispielsweise Informationen über angemessenes Verhalten, angefangen beim Händewaschen bis zu der Bitte, bei Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben. Zusätzlich stellen wir vermehrt Desinfektionsmittel bereit."