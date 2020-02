Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Mit den jüngsten Meldungen über Corona-Infektionen in Deutschland ist auch in Oberhavel die Verunsicherung gewachsen. "Die fünf Kolleginnen und Kollegen im Hygienebereich des Gesundheitsamtes verzeichnen derzeit eine hohe telefonische Nachfrage", sagte Kreisverwaltungssprecherin Constanze Gatzke am Donnerstag dieser Zeitung. Die Bürger erkundigten sich nach Symptomen und den Möglichkeiten, sich vor Infektionen zu schützen. Bislang gebe es in Oberhavel aber weder einen Verdachts- noch einen Erkrankungsfall.

In den vergangenen Tagen hatten unsere Redaktion Hinweise auf Verdachtsfälle in Birkenwerder und Hennigsdorf erreicht. Die Informationen erwiesen sich allerdings als unzutreffend. Für den Fall der Fälle sehen sich die Einrichtungen im Landkreis aber gewappnet. "Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht täglich einen neuen Lagebericht, der im Gesundheitsamt ausgewertet wird. Auch der Landrat wird regelmäßig über den aktuellen Stand informiert", sagte Constanze Gatzke. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit dem Landesministerium in Potsdam, dem Rettungsdienst, der Polizei und den Oberhavel Kliniken.

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, rät das Gesundheitsamt Einrichtungen mit starkem Besucherverkehr wie Arztpraxen, Schulen und Behörden zu Handinfektionsspendern. Der Landkreis hat für seine Einrichtungen inzwischen 110 solcher Spender bestellt. Ansonsten gelten die für die Grippesaison üblichen Hygienevorschriften. Die seit Wochen vergriffenen Mund- und Nasenschutzmasken böten dagegen keinen nachweisbaren Schutz, so das Gesundheitsamt.

Typische Symptome für eine Corona-Erkrankung sind hohes Fieber und trockener Husten. Halskratzen und Schnupfen sind untypisch. Eine Selbstdiagnose sei aber kaum möglich, so Sprecherin Constanze Gatzke. Wer glaubt, sich angesteckt zu haben, sollte keine öffentliche Sprechstunde aufsuchen, sondern seinen Hausarzt oder das Gesundheitsamt anrufen.

Eine Bürgerhotline will der Landkreis erst einrichten, wenn es bestätigte Corona-Fälle in Oberhavel gibt.