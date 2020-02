Amy Walker

Schmachtenhagen (MOZ) Hier steht ein neues Haus. Ein Haus für Freude, für Lachen, Spielen, Tanzen und Singen. Vermutlich ist es auch ein Haus, in dem mal Tränen fließen – aber sicher nicht des Hauses wegen. Es ist ein Haus für Kinder eben, die Kinder der Kita "Bäkestrolche".

Die Kinder in Schmachtenhagen sind auch schon fleißig dabei, ihr Reich zu erobern. "Ihr bringt nicht nur Freude ins Haus, sondern auch Trubel. Darauf kann ich mich wohl verlassen", sagte auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke bei der feierlichen Eröffnung. Die Kinder der Gruppen Käfer, Hummel und Wühlmaus hatten zuvor den Gästen zwei Lieder und ein Gedicht über den Bau des schönen Gebäudes mit dem roten Anstrich vorgetragen. Insgesamt 3,8 Millionen Euro haben die Stadt Oranienburg und der Landkreis Oberhavel in den Neubau gesteckt, wovon 1,5 Millionen Euro vom Land übernommen wurden. "Wir haben das Geld an der richtigen Stelle ausgegeben," findet Laesicke.

Geschenke für klein und groß

Als Einweihungsgeschenk hatte Bürgermeister Laesicke den Kindern eine Vielzahl an Spielzeugen mitgebracht. Das Geschenkpapier haben die "Bäkestrolche" mit großem Elan aufgerissen, um den Inhalt an sich zu nehmen. Mit dabei waren "Memory", ein Buch mit dem Titel "Die Müllabfuhr", ein Spielball und eine Parking Garage samt neuen Spielzeugautos. Trotz der Aufregung um die Geschenke für die Kinder, gelang es dem Bürgermeister gerade noch so, die Aufmerksamkeit auf sein zweites Geschenk zu lenken: Ein Gemälde der Lehnitzer Künstlerin Patricia Siemund, das speziell für die Kita Schmachtenhagen angefertigt wurde. Wie gebannt starrten die Drei- bis Fünfjährigen auf das Bild mit der Mondsichel – anfassen aber verboten.

Die Grundsteinlegung für die Kita war im Oktober 2018 erfolgt, bereits am 17. Februar waren die Kinder in ihr neues Zuhause eingezogen. Insgesamt 135 Kinder können bei den "Bäkestrolchen" unterkommen – die Möglichkeit für einen Anbau in ein paar Jahren würde es laut Ortsvorsteherin Katrin Kittel geben. Das Gebäude ist Teil eines kleinen "Campus" in Schmachtenhagen. Gleich nebenan in dem verkehrsberuhigten Bereich befinden sich die Neddermeyer-Grundschule und der Jugendclub. Außerdem ist die Kita "Bäkestrolche" barrierefrei.

Auf zwei Etagen dürfen sich die Kinder in Schmachtenhagen verteilen, jeder Raum hat einen ganz bestimmten Zweck. Neben Essensraum und den verschiedenen Zimmern für die Gruppen gibt es eine Vielzahl an anderen Bereichen, in denen sich die Kleinen auf unterschiedliche Weise austoben können: Es gibt den Musikraum mit vielen verschiedenen Instrumenten zum Ausprobieren. Oder den Bauraum, in dem die Kinder sich architektonisch entfalten können. In der Bibliothek können sie sich in Ruhe mit einem Buch auf eine der roten Liegen hinsetzen. Dann gibt es noch den Rollenspielraum, den Bewegungsraum und den Experimentierraum. Aber der Wichtigste ist wohl der "Snoezelraum", für die Momente, in denen der Kita-Alltag zu anstrengend wird. "Hier können sie sich hinlegen und ausruhen", sagte Kita-Leiterin Anne Kühne beim Rundgang.

Insgesamt freuten sich alle – Kinder, Gäste und die Erzieherinnen – über den Neubau bei der öffentlichen Feier. "Ich bedanke mich auch ausdrücklich für die Geduld der Schmachtenhagener", sagte Alexander Laesicke. Das Warten hat sich aber gelohnt.