Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war die große Überraschung bei den an Überraschungen nicht mangelnden Achtelfinal-Hinspielen der Fußball-Champions-League. Toni Kroos fehlte in der Startelf von Real Madrid, und er wurde auch nicht eingewechselt, obwohl es für die Königlichen beim 1:2 gegen Manchester City wahrlich nicht rund lief.

Toni Kroos war bei all den Irrungen und Wirrungen des spanischen Rekordmeisters in den vergangenen sechs Jahren immer ein verlässlicher Anker. Er war (und ist, diese Feststellung darf ich wagen), der Taktgeber, der dem Star-Ensemble viel Gleichgewicht gab. Warum er in einer der wichtigsten Partien des Jahres von Real nicht spielte, wird ein Geheimnis von Trainer Zinedine Zidane bleiben. Dessen Erklärungen gegenüber den aufgebrachten Medien, die über den Weltmeister von 1998 herfielen wie Heuschrecken, blieben reichlich dürftig.

Natürlich sind das persönliche Befindlichkeiten, die Toni Kroos jetzt mit sich auszumachen hat. Doch für Real steht viel auf dem Spiel. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo im Sommer 2018 ist enorm viel Strahlkraft verlorengegegangen. Dass das weiße Ballett jetzt ausgerechnet gegen Trainer Pep Guardiola, gegen den es zu seinen Zeiten beim FC Barcelona legendäre, ja, Schlachten mit zum teil unschönen Begleiterscheinungen gab, auszuscheiden droht, ist ein aparter Nebeneffekt.