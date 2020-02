Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Hat die Stadt Zehdenick mit der Schließung der Skaterbahn gegen die Brandenburgische Kommunalverfassung verstoßen? Diese Frage stellte sich jüngst bei der gemeinsamen Sitzung von Bildungs- und Bauausschuss in Zehdenick, nachdem eine Elternvertreterin gefragt hatte, wie es um die Kinder- und Jugendbeteiligung in Zehdenick steht.

Denn seit dem 30. Juni 2018 sind die Kommunen in Brandenburg verpflichtet, Kinder und Jugendliche in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten zu beteiligen. So schreibt es der neue Paragraf 18a der Brandenburger Kommunalverfassung gesetzlich vor. Doch Kinder und Jugendliche sind nicht beteiligt worden an der Schließung der Skaterbahn. Dabei geht der Bau der Anlage in den 1990er-Jahren auf eine Initiative von Kindern und Jugendlichen zurück. Gegenüber den Kommunalpolitikern hatten sie sich Gehör verschafft. Doch um die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist es bislang schlecht bestellt in der Havelstadt. Bislang haben die Stadtverordneten nicht einmal beschlossen, wie sie Kinder und Jugendlichen beteiligen wollen. Lediglich bei der konstituierenden Sitzung der Stadtverordneten im Sommer vergangenen Jahres wurde seitens der Verwaltung angekündigt, die Hauptsatzung entsprechend den neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen, um so die Voraussetzungen für die Beteiligung von Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Bei dieser Ankündigung ist es geblieben.

Einzelne Ausschussmitglieder fragten sich, auf welcher Grundlage die Stadtverwaltung die Skaterbahn nun endgültig geschlossen habe. Laut Verwaltung waren Schäden durch Vandalismus der Grund für das Aus der Anlage. Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) räumte ein, die Entscheidung zur Schließung der Anlage selbst getroffen zu haben. Aber genau das kritisierte Norbert Gerth (Gemeinsam für Zehdenick). Die Schließung sei ohne Beschluss der Stadtverordneten geschehen. Heiko Lenz (WG Schorfheide) wollte es noch genauer wissen: "Was hat zur Schließung der Anlage geführt, waren es die Schmierereien?"

Es waren vor allem abgerissene Abfalleimer und kaputte Flaschen, die zu dieser Entscheidung führten. Auch außerhalb der Anlage gefährdeten Glasscherben wiederholt die öffentliche Sicherheit. Kronenberg wollte nicht ausschließen, dass eine Skateranlage womöglich an anderer Stelle aufgebaut werden könne, vielleicht auf dem neuen Festplatz und in unmittelbarer Nähe zum neuen Jugendclub. Erst im vergangenen Jahr war die Skateranlage nach einer längeren Schließzeit wiedereröffnet worden. Grund war auch damals Vandalismus auf der Anlage. Durch regelmäßige Kontrollen des Bauhofes glaubte die Verwaltung das Problem mit dem Vandalismus in den Griff zu bekommen. Ein Trugschluss, wie sich schon wenige Monate später herausstellen sollte. Dem benachbarten SV Zehdenick 1920 war die Anlage schon lange ein Dorn im Auge, weil Unrat von der Skaterbahn auf den Havelsportplatz landete. Wie der Streit um die Skateranlage noch weiter geht, ist ungewiss. Zunächst muss die Stadt wohl erst einmal grundsätzlich klären, wie sie Kinder und Jugendlichen an kommunalpolitischen Einscheidungen teilhaben lässt. Über die Einberufung eines Jugendparlaments wurde auch schon nachgedacht, als die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen noch nicht gesetzlich vorgeschrieben war. Die Politiker wollten sich ein Beispiel nehmen an der Partnerstadt Castrop-Rauxel, wo diese Form der Einflussnahme schon lange gang und gäbe ist. In Castrop-Rauxel besteht seit 1998 ein Kinder- und Jugendparlament – kurz KiJuPa genannt – mit einer festen Organisationsstruktur und Satzung.