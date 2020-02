jk

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadtverordneten von Bad Freienwalde haben sich dafür ausgesprochen, dem Bienen- und Insektensterben Einhalt gebieten. Auf kommunalen Flächen soll mehr für die Artenvielfalt getan werden. Aus diesem Grund beteiligt sich die Kurstadt an der bundesweiten Aktion "Deutschland summt". Unter dem Titel "Bad Freienwalde summt", findet am 5. März die Auftaktveranstaltung im Ratssaal statt. Dabei soll ausgelotet werden, welche Aktivitäten es in und um Bad Freienwalde bereits jetzt zum Schutz der Biodiversität gibt. Dazu sind alle Akteure eingeladen, die bereits jetzt oder in Zukunft Bienen und andere Insekten nachhaltig schützen wollen.

Die Initiative der Kurstadt möchte die Plattform nutzen, um sich zu vernetzen und neue Vorhaben auf den Weg zu bringen. Neben den Zuständigen der Stadt seien auch beruflich und ehrenamtlich tätige Akteure aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung, Kultur, Natur, Sport und Medien aufgerufen, sich einzubringen. Auch interessierte Bürger seien willkommen.

Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr, Bürgermeister Ralf Lehmann wird dann die Kooperationsvereinbarung unterzeichnen. Des Weiteren wird die bundesweite Aktion vorgestellt und ein Fahrplan für Bad Freienwalde erörtert. Ende der Veranstaltung ist gegen 20 Uhr.

Info: Ansprechpartnerin ist Evelyn Faust, Kontakt unter 01520 147 4837, oder evelyn.faust@posteo.de.