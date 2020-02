Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Es ist der erste sichtbare Schritt einer mehr als 20 Jahre währenden Arbeit im Hintergrund: Am Donnerstag bahnte sich im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Vehlefanz ein symbolischer Spatenstich seinen Weg in die Öffentlichkeit. Der marode Schäferweg, der einer Schotterpiste gleicht, wird in diesem Jahr für 480 000 Euro grundhaft ausgebaut. 75 Prozent kommen aus Bundes- und Landesmitteln, der Rest von der Gemeinde Oberkrämer. Auf zwei Kilometern Länge bekommt er eine Asphaltschicht sowie Feldzufahrten und Ausweichstellen.

"Alle Chancen genutzt"

Das dahintersteckende Verfahren ist kompliziert. Es geht um 2.089 Flurstücke auf 2 479 Hektar Land. Im Blick hat das eine Teilnehmergemeinschaft, bestehend aus 388 Eigentümern. "Wir wollen die Eigentümer so wenig wie möglich belasten", sagt Jürgen Ebel, Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft. Seit Jahren sucht er nach Lösungen für bestehende Eigentums- und Nutzungskonflikte. Dazu hat der Vorstand einen Wege- und Gewässerplan aufgestellt sowie infolge des Autobahnausbaus notwendige Wegebau-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geplant. So sollen Nachteile durch den Verlust von Flächen im Zuge des Ausbaus kompensiert werden. Um das ganze Vorhaben besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die DDR-Zeit.

Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO), der bis 1990 selbst in der Landwirtschaft tätig war, spricht von großen Veränderungen in den 70er-Jahren. Damals lag der Fokus auf Tier- und Landwirtschaft. "Flächen wurden vergrößert, vorhandene Wege beseitigt. Zu der Zeit war das sicherlich sinnvoll, aber die Eigentumsverhältnisse spielten dabei keine Rolle." Sie wurden einfach nicht beachtet. Deshalb kam es vor, dass Landeigentümer plötzlich nicht mehr auf ihr eigenes Land kamen. "Es ist wichtig, dass jetzt Ordnung geschafft wird", so Leys. Er wünscht sich, dass die Vorhaben zügig vorankommen. Der Ausbau des Schäferwegs soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Weitere Vorhaben schließen sich im Rahmen der Flurneuordnung an (siehe Info-Kasten).

Jürgen Ebel wünscht sich für eine zukunftssichere Zusammenarbeit eine "entsprechende Personaluntersetzung" beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). Die Flurbereinigung sei ein "probates Mittel, um den ländlichen Raum selbst zu entwickeln", sagte die LELF-Präsidentin Dr. Ilona Paul-Pollack. "Hier wurden alle Chancen genutzt", lobte sie, auch wenn die Zusammenarbeit sicher nicht immer reibungslos gewesen sei.

Insgesamt werden in den kommenden Jahren 2,6 Millionen Euro in das Projekt gesteckt. "Die hier Wohnenden und ansässige Firmen profitieren." Transportwege werden für Unternehmen attraktiver, Eigentümer bekommen korrekt vermessene, "bessere Flächen". Jürgen Ebel wäre zufrieden, könnten sich am Ende 80 Prozent der Eigentümer über Wunscherfüllungen, was ihre Flächen angeht, freuen. Denn es wird passieren, dass die Landinhaber ihre Fläche nicht an der ursprünglichen Stelle zurückbekommen. "Manchmal lohnt sich der Wegebau nicht." So kann aus fünf kleinen Flächen an der Autobahn schon mal ein großes Areal hinter dem Gartenzaun werden.

Das Neuordnung der Flurstücke könnte samt Neuvermessung, Grundbuch- und Katasterberichtigungen 2027 abgeschlossen sein, sagte der vom Landesamt berufene Fachvorstand Heiko Kapke. Er begutachtet und überwacht die Arbeit von Jürgen Ebel und seinen Mitstreitern.