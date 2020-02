Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es kommt eher selten vor, dass es in den Zuschauerreihen der Stadtverordnetenversammlung keinen freien Platz mehr gibt. Am Mittwoch war dies der Fall. Denn viele Mitglieder der Feuerwehr waren gekommen, um zu erfahren, worum die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten ein großes Geheimnis gemacht hat: Wie viel kostet die neue Feuerwache mehr?

Unter anderem die Fraktion die Linke hatte zu diesem Themenkomplex auch eine eigene Anfrage gestellt. Bürgermeister Frank Balzer (SPD) sagte schließlich, dass die Stadt mit Mehrkosten in Höhe von rund drei Millionen Euro rechne. Sehr viel früher hätten die Zahlen auch gar nicht vorgelegen. Bis Mitte Februar, als der Haushalt der Stadt, der am Mittwoch den Stadtverordneten vorgelegt wurde, festgestellt wurde, habe man gerechnet.

Allerdings ist schon länger klar, dass die Stadt mit der ursprünglichen Bausumme von rund sechs Millionen Euro, die noch aus dem Jahr 2015 stammt, nicht auskommen würde. Balzer selbst hatte das beim ersten Spatenstich im Dezember und auch bei seiner Ansprache zum Neujahrsempfang angedeutet.

Finanzierung gesichert

Der Bau selber sowie die Finanzierung der Investition sind durch diese zusätzliche finanzielle Belastung allerdings nicht gefährdet. Zum einen hängt das damit zusammen, dass sich die Investition über zwei Jahre verteilt. Zum anderen bemüht sich die Stadt um weitere Förderung. So gibt es den Antrag der Stadt an den Landkreis, eine gewährte rückzahlbare Zuweisung in Höhe von 1,7 Millionen Euro in eine nicht rückzahlbare Zuweisung umzuwandeln. Darüber hinaus hofft die Stadt, Geld aus einem Topf des Landkreises zu erhalten, aus dem unabweisbare Investitionen mit finanziert werden. Entsprechende Anträge seien für dieses und das kommende Jahr gestellt worden, heißt es im Haushaltsplan. Die Stadt rechnet damit, dass für das Projekt in diesem Jahr 4,6 Millionen Euro anfallen.

Doch warum sind die Kosten so deutlich gestiegen? Bürgermeister Frank Balzer führte zum einen an, dass sich die Baupreise massiv erhöht hätten. Zum anderen musste teilweise neu geplant werden, weil sich ein zusätzlicher Bedarf ergeben hat. Balzer sprach von zwei zusätzlichen Stellplätzen, die durch Aufgabenübertragung durch den Landkreis neu dazugekommen sind. Zum einen muss ein Fahrzeug der Gefahrenstoffeinheit untergestellt werden. Zum anderen gibt es neue und verschärfte Bestimmungen für das Fahrzeug, das bei Kadaver-Beseitigungen zum Einsatz kommt.

Frühere Warnungen

Mehrkosten verursachen auch Forderungen aus der Energieeinsparverordnung, die im Jahr 2015 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Auch der Aufbau der IT-Infrastruktur schlägt extra zu Buche.

Aus Sicht von Erich Opitz, Fraktionsvorsitzender von Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder/Piraten, kommen die Mehrkosten nicht überraschend. In Protokollen vermerkt habe man in der Vergangenheit schon mehrfach festhalten lassen, dass man mit der Summe von sechs Millionen Euro niemals eine Feuerwache werde bauen können. Er forderte, für die Mehrkosten Verantwortlich aus der Verwaltung zu benennen.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll die neue Eisenhüttenstädter Feuerwache bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen.