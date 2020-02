Matthias Haack

Lindow (moz) Extrem abwechslungsreich ging es im prickelnden Endspiel zu: Die Maulwürfe hatten zwar beide Doppel geholt, doch dank dreier Einzelsiege glichen die Walslebener in der ersten Solorunde zum 3:3-Zwischenstand aus. Florian Fleischer brachte sein zweites Spiel dann gegen Quang in zwei Sätzen durch. Nur drehten anschließend Alexander Jank (gegen Andreas Linde), Thank Nguyen (gegen Lars Roßbild) und Fred Müller (gegen Ronny Wildenhein) das letzte Turnierspiel zum 6:4.

"Die Doppel der Maulwürfe waren der Schlüssel zu ihrem Erfolg", bilanzierte Thomas Herrmann. Sein Team vom Lindower SV Grün-Weiß sorgte am Sonnabend wiederum für einen außergewöhnlichen Wettkampf mit einer Reihe von Premieren sowie Altbewährtem: Manfred Kohlmeyer zählt förmlich zum Inventar dieses Freundschaftswettkampfes für Freizeitteams. Der Neuruppiner war bei allen 27 Auflagen dabei, "nicht immer als Aktiver, aber immer hier", sagte er am Rand. "Das ist für mich eine Wertschätzung für den Veranstalter. Heute bin ich auf den Tag genau 83,5 Jahre." Kohlmeyer steht für den RSV Maulwürfe II im Punktspielbetrieb an der Platte.

Zu den Premieren zählte das immense Teilnehmerfeld. Waren es in den Vorjahren sieben, acht oder neun, so wuchs das Feld diesmal auf zehn. Dem Rheinsberger SV, der elfte Bewerber, musste Thomas Herrmann sogar absagen, sonst wäre der ohnehin enge Zeitrahmen geplatzt. "Das tut mir in der Seele weh, weil die Rheinsberger zu den Stammgästen zählen und sie mit jungen Leuten kommen wollten." Sehr zeitig angefragt hatte das Dream Team aus Walsleben, um erstmals dabei zu sein. Und auch Rot-Weiß Neuruppin brachte ein neues Quartett an die Platte: ein reines Frauenteam. Leitungsmitglied Olaf Müller: "Wir wollen, dass unsere Frauen Spielpraxis bekommen. So ein Turnier ist die beste Möglichkeit. Sie wollen ja auch vorwärtskommen." Birgit Görn-Freitag, Jana Winkelmann, Petra Müller zählten in Lindow zum Rot-Weißen Quartett, Anke Schmidt ohnehin. Sie steht ja in der Männermannschaft des Vereins seit Jahren ihren Mann.

Dieser Mammutwettkampf der Grün-Weißen – mit einer Länge von sieben Stunden und dies seit 1994 – gilt als einer der traditionsreichsten im gesamten Kreis.

Neues Team zur neuen Saison

Dass der Verein daran festhält, obwohl er in dieser Saison keine Mannschaft in der 2. Kreisklasse am Start hat, liegt am standing und den besorgten Nachfragen, begründet Herrmann. "Wir wurden gefragt, ob wir das auch unter diesen Vorzeichen beibehalten. Klar."

Dass Lindow derzeit nur eine Mannschaft (in der 1. Kreisklasse) spielen hat, ändert sich wahrscheinlich zur neuen Saison. Wegen dienstlicher und gesundheitlicher Gründe hatte Grün-Weiß jedoch in dieser Spielserie zum drastischen Schritt greifen müssen. Bei mehreren deutet sich mehr Zeit fürs Hobby an.