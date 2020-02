Berlin (NBR) Man kann sich darauf verlassen: Egal, wie sich die Unfallzahlen entwickeln – Verkehrstote sind Jahr für Jahr weniger zu beklagen. Was nicht unbedingt auf die Vernunft der Autofahrer, sondern vor allem auf die Fortschritte automobiler Sicherheitstechnik mit vielerlei Assistenz­systemen zurückzuführen ist. Und natürlich auf zum Teil intensive Polizeikontrollen.

So sind 2019 bundesweit 216 Menschen weniger getötet worden als 2018. Das ergibt die niedrigste Opferzahl, seit die Statistik 1950 eingeführt wurde. Und das, obwohl die Zahl der Unfälle so hoch war wie noch nie seit 1990. Nichts daran geändert hat sich aber, dass es Flächenländer mit zum Teil schwach besiedelten Regionen sind, die die Statistik anführen.

In Ländern, die sich an der Peripherie entvölkern und da immer weniger öffentlichen Nahverkehr leisten, ist das Auto Voraussetzung für Mobilität. Kein Wunder, dass dort immer mehr junge Leute immer früher ans Lenkrad wollen und dass immer mehr Senioren immer länger hinter dem Lenkrad bleiben wollen. Beides sind Gruppen, die im Unfallgeschehen eine wichtige Rolle spielen. Für Entwarnung besteht also kein Grund.