Coronavirus in Oder-Spree

Janet Neiser, Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree hat es bisher nur unbestätigte Corona-Verdachtsfälle gegeben. "Denen gehen wir nach", sagt Dr. Ricardo Saldaña-Handreck, Amtsleiter des Gesundheitsamtes Oder-Spree. Zwei Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Westerdam", das in Kambodscha gestrandet war und auf dem eine Frau positiv auf das Virus getestet worden war, stammten ihm zufolge aus Oder-Spree. Doch auch da habe sich der Verdacht nicht erhärtet. "Wir gehen jedem Hinweis nach, wägen dann zügig ab, ob es ein begründeter Fall ist oder nicht", sagt der Amtsarzt. Oft könne schon ein Influenza-Test Aufschluss geben.

Aber, das sagt Saldaña-Handreck auch, wenn jemand aus Hochrisikoregionen (gewisse Bereiche in China, Italien, Iran und Südkorea) zurückkehre, dann würde das Gesundheitsamt ihn beobachten. Voraussetzung sei natürlich, dass sich die Zurückgekehrten meldeten, auch wenn sie symptomfrei seien. Verpflichten könne man dazu niemanden.

Der Amtsleiter bestätigt, dass es im Landkreis einen Pandemieplan gibt. Doch bislang spricht das Robert-Koch-Institut offiziell noch nicht von einer Pandemie. Der Plan regele dann die Meldekette, den Umgang mit Großveranstaltungen oder mit Kita- oder Schulschließungen. Dass es dazu kommen könnte, sei nicht ausgeschlossen, meint Saldaña-Handreck. Da werde dann miteinander geredet und beschlossen, dass beispielsweise eine Schule zu schließen ist, weil das Risiko einer Corona-Ansteckung zu groß ist. "Wir geben da eine Empfehlung", betont er. Auch eine häusliche Isolation könne vom Amt ausgesprochen und kontrolliert werden: "Wir rufen dann auf einer Festnetznummer an. Ja, Festnetz ist dann eine Voraussetzung." Zudem müssten die Isolierten sich melden und eine Art Tagebuch führen. Momentan geht man aufgrund der durchschnittlichen Inkubationszeit von einer Isolationsdauer von 14 Tagen aus.

Eine Task Force im Kreis zu Corona gibt es laut dem Amtsleiter nicht, aber alle Mitarbeiter seien auf das Virus getrimmt und würden mit Informationen ausgestattet. Schließlich sei das Gesundheitsamt Ansprechpartner und die Verunsicherung unter den Menschen hoch.

Nicht in Panik verfallen

Auch im Oder-Spree-Krankenhaus in Beeskow gibt es für den Ernstfall einen Pandemieplan, das hatte Geschäftsführer Michael Rochow der MOZ bereits im Januar mitgeteilt. Seitdem werde die aktuelle Entwicklung stetig beobachtet, eine Klinikhygienikerin halte ihn und seine Mitarbeiter fachlich stets zeitnah auf dem aktuellen Stand. Außerdem sei der Vorrat an Schutzutensilien wie Schutzkitteln, spezielle Mund-Nasen-Schutzmasken und Kopfhauben erhöht worden. Interne Verfahrensanweisungen würden immer entsprechend den neusten Erkenntnissen zum Thema angepasst, Mitarbeiter zielgerichtet informiert.

Bei symptomatischen Patienten würden immer Grippe-Schnelltests durchgeführt. Aber: "Bisher und derzeit sind keine Patienten mit Symptomen bei uns in Behandlung", so Rochow weiter. "Prinzipiell ist jedes Krankenhaus, auch das Oder-Spree Krankenhaus, für die Versorgung entsprechender Patienten ausgerüstet." Raum zur Isolation sei vorhanden. Die Behandlung verlaufe entsprechend der Symptome.

Bei Verdachtsfällen würden dann sofort das Gesundheitsamt (Tag und Nacht) informiert, so dass gemeinsam und unverzüglich weitere Schritte abgesprochen werden. Proben könnten auch in der Berliner Charité ausgewertet werden. Rochow betont außerdem: "Trotz der derzeitigen Entwicklung ist es wichtig nicht in Panik zu verfallen." Er geht davon aus, dass sämtliche Klinken gut vorbereitet seien und eine professionelle Sensibilität zum Thema besäßen.

Auch Saldaña-Handreck sagt, dass man Vorsicht walten lassen sollte. Vor allem für immungeschwächte Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen, beispielsweise beim Herz-Kreislauf-System, sei das Coronavirus eine gefährliche Sache. Dennoch sei die Ansteckungsgefahr bei beispielsweise Masern für ungeimpfte Personen um einiges höher als bei Corona. Die Menschen aber machen sich Sorgen, das wisse er. Das zeigt auch der Fakt, dass Mund-Nasen-Schutzmasken in den Apotheken des Kreises und in Großstädten kaum noch zu haben sind.