Jens Sell

Strausberg (MOZ) Erste Hamsterkäufe lagerfähiger Lebens- und Verbrauchs- sowie Desinfektionsmittel belegen die wachsende Sorge vor einer Corona-Virus-Epidemie in der Region. Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des Krankenhauses Märkisch-Oderland, Dr. Christian Jenssen, erläutert die aktuelle Lage.

Herr Dr. Jenssen, gibt es schon Verdachtsfälle im Krankenhaus Märkisch-Oderland?

Derzeit haben wir keine stationären Verdachtsfälle. Meines Wissens haben wir in den letzten zehn Tagen drei Verdachtsfälle gehabt, die sich alle als nicht betroffen herausgestellt haben. Einer dieser Patienten musste stationär aufgenommen werden, weil er eine sehr schwere Atemwegsinfektion hatte. Solange der Verdacht auf Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) noch nicht durch entsprechende Virustestung ausgeräumt war, haben wir den Patienten isoliert. Inzwischen ist er gesund und konnte entlassen werden. Erfreulicherweise wurde in allen drei Fällen besonnen und ohne Panik gehandelt.

Was tun, wenn man selbst fürchtet, sich angesteckt zu haben: Zuerst zum Hausarzt oder gleich ins Krankenhaus?

Nein, wenn irgend möglich beides nicht! Zunächst einmal die Ruhe bewahren und auch daran denken, andere Menschen nicht unnötig zu gefährden. Das Risiko der Erkrankung für den Betroffenen ist insbesondere bei Fehlen schwerer Vorerkrankungen relativ gering, das Hauptrisiko liegt in einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus. Wenn jemand zu Hause Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber, Luftnot, Atembeschwerden) entwickelt und Kontakt mit einem nachweislich Erkrankten hatte oder aber in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet mit zahlreichen Erkrankungsfällen war oder auch aus anderen Gründen befürchtet, durch das Coronavirus befallen zu sein, sollte er nach Möglichkeit zunächst weder zum Hausarzt noch in das Krankenhaus gehen, weil er dort zahlreiche andere Menschen gefährden könnte. Das gilt auch für Menschen ohne Beschwerden, aber mit Kontakt zu Erkrankten oder Aufenthalt in einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen. Für diese Bürger gilt: Zunächst das Haus oder die Wohnung nicht mehr verlassen, bis zur Klärung gilt dies auch für Mitbewohner des Haushalts, alle vermeidbaren Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des Haushalts einstellen. Die 24-Stunden-Hotline des Gesundheitsamtes MOL anrufen oder von einem Verwandten anrufen lassen: 03346 8506767. Dann wird am Telefon anhand einer strukturierten Abfrage ermittelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ist und das weitere Vorgehen festgelegt (Isolierung in der Häuslichkeit und Virustestung oder Krankenhauseinweisung oder aber Entwarnung). Sollten die Symptome so ausgeprägt sein, dass eine medizinische Behandlung erforderlich ist (insbesondere Luftnot, schnelle Verschlechterung des Allgemeinbefindens), muss natürlich auch der Weg in Arztpraxis oder Krankenhaus gesucht oder der Rettungsdienst alarmiert werden. Sollte ärztliche Behandlung erforderlich sein, bitte keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sondern entweder den privaten Pkw, den kurzen Fußweg oder einen Krankentransport nach vorheriger Klärung der Notwendigkeit. Bitte immer die Rettungsstelle des Krankenhauses oder Arztpraxis zuvor anrufen!

Was sollte man mitbringen, wenn man sich vorstellt?

Die übliche Krankenhausausrüstung, um ggf. im Krankenhaus verbleiben zu können. Ideal wäre es, auf dem Weg einen Mundschutz anzulegen. Leider sind derzeit in Apotheken und auch im Großhandel geeignete Atemschutzmasken kaum verfügbar. Ansonsten gilt: Husten oder Niesen und jeder andere enge Kontakt kann das Virus übertragen. Daher ist das Mindeste, dass man Abstand hält und in ein Taschentuch niest oder hustet, sich die Hände desinfiziert und danach wäscht oder zumindest gründlich wäscht. Papiertaschentücher sind nur einmal zu gebrauchen.

Was passiert, wenn der Test positiv verläuft?

Sollte sich der Verdacht nach Prüfung hinsichtlich des möglichen Infektionsweges als gerechtfertigt herausstellen, muss ein Virustest mit einem Nasen-Rachen-Abstrich erfolgen. Wo dies geschieht, wird durch das Gesundheitsamt festgelegt. Der Test braucht derzeit maximal einen Tag. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses muss eine Isolierung erfolgen – idealerweise bei fehlenden Symptomen (d. h., nur Kontakt mit infiziertem Patienten oder Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet in den letzten 14 Tagen) oder bei sehr leichten Symptomen zu Hause, bei schweren Symptomen im Krankenhaus. Diese Isolierung wird durch das Gesundheitsamt angeordnet. Im Falle eines positiven Testergebnisses wird die Isolierung fortgesetzt, bis alle Symptome komplett abgeklungen sind, keine Ansteckungsgefahr mehr besteht und das Gesundheitsamt Entwarnung gibt. Eine spezielle Behandlung gibt es nicht, es wird komplett genauso behandelt wie bei einem anderen Erkältungsinfekt oder einer Grippe. Antibiotika helfen leider nicht. Bei schweren Verläufen kann eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich sein. Dies ist glücklicherweise sehr selten der Fall.