Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Der Zuschlag aus der Diätenkasse ist kräftig: Bisher bekommt ein Kreistagsabgeordneter als Aufwandsentschädigung monatlich 195 Euro für seine ehrenamtlich-politische Tätigkeit überwiesen. Ab sofort sollen es 250 sein. Eine Steigerung um rund 28 Prozent. Auch bei den Sitzungsgeldern geht es nach oben. Für jede Teilnahme an Ausschuss-, Kreistags- und Fraktionssitzungen bekommen die Abgeordneten nicht mehr 13, sondern künftig 20 Euro. Insgesamt macht das pro Jahr Mehrkosten von rund 32 000 Euro für die Kreiskasse aus.

Parlament wird teurer

Doch damit nicht genug: Die Fraktionen sollen auch mehr Geld für ihre Arbeit, für Mieten und Ausgaben erhalten. Der bestehende Sockelbetrag von 425 Euro steigt auf 500 Euro, hinzu kommt ein Kopfbetrag pro Fraktionsmitglied von 10 Euro, das nun auf50 Euro erhöht wird. Insgesamt schlagen damit noch einmal23 000 Euro jährlich zu Buche.

Bisher kostete der Kreistag etwa 212 700 Euro pro Jahr inklusive Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten sowie Fraktionszuweisungen.

Die Diätenerhöhung geht auf einen Runderlass zurück, der eine Prüfung der Aufwandsentschädigungen vorsieht. Kreistagschef, Fraktionsvorsitzende und die Verwaltung haben sich nun auf diese neuen Beträge verständigt. Der Kreistag will sich die Gelder selbst genehmigen auf seiner Sitzung im März.

Doch damit sind nicht alle Abgeordneten einverstanden. "Wir gönnen uns den Höchstsatz", kritisiert Evelin Wenzel von den Linken. "Und das erschließt sich mir nicht." Der Kreis habe zwar einen ausgeglichenen Haushalt, jedoch würde es wichtigere Dinge geben als die Diätenerhöhung. Die Linken sehen deutschlandweit steigende Aufwandsentschädigungen kritisch. In der Uckermark habe man sich angeblich zunächst darauf geeinigt, den früheren Betrag von 195 auf 200 glatt zu machen, mehr nicht. Nun aber ein kräftiger Zuschlag. "Der muss nicht in meine Tasche wandern, ich selbst komme mit dem bisherigen Geld aus", so Evelin Wenzel. Ihre Fraktion werde nun eine Änderung verlangen. "Natürlich soll Ehrenamt auch bezahlt werden, aber 200 Euro pro Monat reichen."

Was die Kreispolitikerin bewegt, sich so vehement gegen zusätzliche eigene Einnahmen zu wehren, hat auch soziale Hintergründe. Evelin Wenzel befürchtet das Aufwachsen von Zwei-Klassen-Politikern. Die einen würden neben ihrem eigentlichen Gehalt noch zusätzliche Aufwandsentschädigung bekommen. Wem es aber aus unterschiedlichsten Gründen schlechter geht, wer beispielsweise aufstockende Leistungen vom Jobcenter bekommt, dem werden Sitzungsgelder und Diäten als Einkommen angerechnet. Nur ein Grundbetrag von 200 Euro bliebe frei. "Mir ist völlig unklar, wie man so etwas machen kann", ärgert sich die Abgeordnete aus Gartz.

Und noch eine Gefahr sieht sie durch die Ungleichbehandlung: Unter Umständen könne es passieren, dass ein gewählter Mandatsträger seinen Posten gar nicht annimmt, weil ihm die Diäten auf die Füße fallen. "Er kann aus finanziellen Gründen dann sein Amt nicht ausüben. Niemand in Deutschland sollte aber durch ein Ehrenamt benachteiligt werden."

Sie will sich jetzt im Namen aller Betroffenen wehren. Es soll eine Petition an den Bundestag folgen, um eine Nachbesserung in der Sozialgesetzgebung zu erreichen. "Aufwandsentschädigungen sollen ja für den Aufwand sein und nicht für meine Tasche."

Kostenlose Fraktionsräume

Noch etwas erscheint der Linken-Politikerin unklar. Eigentlich benötigt die Kreisverwaltung mehr Räume. Das bestätigt Landrätin Karina Dörk. Man denkt bereits über Heimarbeitsplätze nach. Um etwas Entlastung zu schaffen, sollten die Fraktionen des Kreistags ihre höchst selten für sie im Prenzlauer Komplex reservierten Zimmer abgeben und sich auswärts eine Möglichkeit für Sitzungen suchen. Genau dafür stehen mehr Finanzen zur Verfügung. Doch in der neuen Beschlussvorlage werden den Fraktion nun doch wieder kostenlose Beratungsräume in der Kreisverwaltung und sogar in der Kreismusikschule Prenzlau als Tagungsstätten zugewiesen.

Die Diätenerhöhung wird am 3. März im Kreisausschuss diskutiert und kommt am 18. März in den Kreistag.