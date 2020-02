Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das brandenburgische Innenministerium arbeitet an einem Katalog zur Bekämpfung von Extremismus im Internet. Das kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Donnerstag in der Aktuellen Stunde zum Thema Rechtsterrorismus an. Es müssten Wege gegen die Radikalisierung im Verborgenen gefunden werden. Was im realen Leben strafbar ist, müsse auch im virtuellen verfolgt werden. Die AfD, so der Innenminister, habe einen Anteil an der Radikalisierung. "Die Spaltung der Gesellschaft ist Ihr politisches Konzept", so Stübgen Richtung AfD-Fraktion.

Deren Chef Andreas Kalbitz beschwerte sich in seiner Rede, dass seine Partei in Zusammenhang mit den Anschlägen von Kassel, Halle oder Hanau gebracht wird. "Sie und Ihre Helfershelfer in den Medien tragen zur Polarisierung bei", so Kalbitz. Die AfD werde wahrscheinlich auch für das nächste Unwetter in Hanau verantwortlich gemacht.

Der Brandbeschleuniger

Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken, verwies darauf, dass Kalbitz im vergangenen Herbst vor Anhängern in Hanau davon geredet habe, dass das Ruhrgebiet bald zu einem Kalifat werde. "Sie sind der Brandbeschleuniger", so Walter zu Kalbitz.

Benjamin Raschke, Fraktionschef der Grünen, warf der AfD vor, einen Feldzug zu führen gegen alle, die nicht dazu gehören sollen. Trauer über die Opfer reiche nicht. Raschke forderte eine Verschärfung des Waffenrechts und eine konsequente Beobachtung von Teilen der AfD, einschließlich des Frontmanns des sogenannten Flügels – Andreas Kalbitz.

Unwürdige Wendung

Dennis Hohloch (AfD) warf den Rednern der anderen Fraktionen vor, dass sie 23 Prozent der Wähler, die seine Partei gewählt haben, verunglimpfen. Daraufhin erwiderte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), dass er sich dafür einsetzt, dass die Wähler der AfD erkennen, welche Ideologie hinter der Partei stecke, die sie gewählt haben.

Die Diskussion nahm eine unwürdige Wendung, als die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin versuchte, eine Reihe von Ordnungsrufen zu provozieren, indem sie mehreren Rednern Lügen vorwarf und der Landtagspräsidentin unterstellte, nicht überparteiisch zu agieren. Zuvor hatte Kalbitz einen Ordnungsruf der Präsidentin erhalten.