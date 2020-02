Stefan Lötsch

Bei dieser Beschlussvorlage wurde die AfD in der Stadtverordnetenversammlung nicht ausgeschlossen: Bis auf die Linke haben alle Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, dass alle Stadtverordneten auf eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der ehemaligen DDR hin überprüft werden sollen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen. In einem nächsten Schritt wird nun der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Wolfgang Perske, beauftragt, bei dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BstU) Antrag auf Akteneinsicht für alle Stadtverordneten zu stellen. Die Ergebnisse sollen von einem Gremium, dem der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und seine Stellvertreter, die Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeister angehören, gesichtet werden. "Nach erfolgter Anhörung und Würdigung aller bekannten Gegebenheiten spricht das Gremium mit Mehrheit eine Empfehlung aus. Die Mitglieder des Gremiums unterliegen der strikten Verschwiegenheit", heißt es in dem Antrag.

Stadtverordnete in Eisenhüttenstadt sind letztmalig in den Jahren 2010/2011 auf Stasi-Tätigkeit hin überprüft worden. Inzwischen hat sich die Zusammensetzung aber verändert.