Glück gehabt: Bernd Laube hat für seinen Sohn in Berlin Desinfektionsmittel besorgt. Manuela Wruck, Chefin der Nord-Apotheke in Fürstenwalde, hatte am Donnerstag noch geringe Restbestände. © Foto: Bettina Winkler

An Oder und Spree ist die Erkrankung noch nicht angekommen. Trotzdem treffen viele Menschen in Fürstenwalde Vorsorge. (Symbolbild) © Foto: Fabian Strauch/dpa

MOZ

Fürstenwalde Es gibt immer mal wieder Meldungen von Corona-Verdachtsfällen, denen gehen wir nach. Bisher waren aber alle unbestätigt", sagt Dr. Ricardo Saldaña-Handreck, Amtsleiter des Gesundheitsamtes Oder-Spree. Zwei Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Westerdam", das in Kambodscha gestrandet war und auf dem eine Frau positiv auf das Virus getestet worden war, stammten ihm zufolge aus Oder-Spree. Doch auch bei ihnen hätten sich Verdachtsmomente nicht erhärtet. "Wir gehen jedem Hinweis nach, wägen dann zügig ab, ob es ein begründeter Fall ist oder nicht", sagt der Amtsarzt. Oft könne schon ein regulärer Influenza-Test Aufschluss geben, um welche Erkrankung es sich handelt.

Pandemieplan mit Regularien

Aber, das sagt Saldaña-Handreck auch, wenn jemand aus Hochrisikoregionen (gewisse Bereiche in China, Italien, Iran und Südkorea) zurückkehre, würde das Gesundheitsamt ihn beobachten. Voraussetzung ist, dass sich der Rückkehrer meldet, auch wenn er symptomfrei ist. Verpflichten könne man dazu niemanden. Der Amtsleiter bestätigt, dass es im Landkreis einen Pandemieplan gibt. Darin gibt es Regeln, wie die Meldekette zu laufen hat, wie man mit Großveranstaltungen umgeht oder mit Kita- oder Schulschließungen.

Auch im Bad Saarower Helios-Klinikum schrillten bereits einmal die Alarmglocken. "Wir hatten einen Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion", sagt Dr. Irit Nachtigall, Regionalleiterin Krankenhaushygiene bei Helios. Er habe sich dann als negativ erwiesen. Behandelt werden könnte ein Corona-Infizierter auch in Bad Saarow. "Generell können alle Kliniken, die Patienten mit Influenza aufnehmen, auch Patienten mit einer Corona-Erkrankung behandeln", sagt Nachtigall. Zu den Voraussetzungen gehören Zimmer, in denen sie isoliert werden können. Idealerweise habe ein Isolationszimmer einen Vorraum, der dann als Schleuse diene. Ärzte, Pflegepersonal und nahe Angehörige können dort ihre Schutzkleidung anlegen. Dazu gehören ein Mund-Nasen-Schutz oder eine Atemschutzmaske, ein Schutzkittel, Schutzhandschuhe und gegebenenfalls eine Schutzbrille.

Das Klinikum richtet sich laut Nachtigall nach den vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Maßnahmen zur Hand- und Flächendesinfektion. Dabei seien vor allem viruzide Händedesinfektionsmittel wichtig. Diese setzen die Infektiosität von Viren herab oder verhindern diese sogar vollständig. "Sie sind bei uns in ausreichender Menge vorhanden, nicht nur wegen Corona-Patienten, sondern auch, weil derzeit Influenza- und Norovirus-Saison ist", so Nachtigall.

Ganz anders sieht es in Fürstenwalder Apotheken aus. "Hand-Desinfektion der stärkeren Sorte ist ausverkauft, Mundschutz auch", heißt es. Beides könne auch nicht mehr geordert werden. In der Nord-Apotheke waren am Donnerstag noch geringe Restbestände vorhanden. Bernd Laube deckte sich gleich mit fünf Sprayflaschen ein. "Die sind für meinen Sohn in Berlin. Dort ist nichts mehr zu kriegen", erklärt er. Dass der Preis in den vergangenen Tagen ordentlich gestiegen ist, war für ihn nebensächlich.