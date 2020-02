Ameisen am Maschendrahtzaun: Helena Schöning aus der Basdorfer Dimitroffstraße zeigt auf ihren Briefwechsel mit Barnimer Behörden. Im Hintergrund ist ein ziemlich verschütteter Ameisenhaufen zu sehen, der lediglich mit Flatterband kenntlich gemacht wurde. © Foto: Hans Still

Hans Still

Basdorf (MOZ) Überall Nistkästen und Vogelhäuschen, Behausungen für Eichhörnchen – wer das Grundstück der Familie Schöning in Basdorf betritt, bekommt binnen Sekunden das Gefühl, bei Naturfreunden zu Gast zu sein. Den Eindruck komplettieren die großgewachsenen Bäume, die jungen Stecklinge und die Beschreibungen, die Helena Schöning ihren Gästen frei Haus liefert. Beispielsweise von den vielen Eichhörnchen, die sich sichtbar auf dem Grundstück wohl fühlen. Sie balancieren auf der Suche nach Futter über die Zweige, erobern eine Teppichstange und stoppen erst, als sie die Zweibeiner erblicken, von denen sie beobachtet werden.

Doch wegen der Eichhörnchen oder der Singvögel tauscht Helene Schöning nicht seit Mitte 2018 Korrespondenzen mit den Behörden im Landkreis Barnim aus. Ende Juli 2018, als auf dem zum Zedernweg gehörenden Grundstück Vermessungsarbeiten für den Bau von Wohnhäusern begannen und ein Walnussbaum gefällt wurde, wies Helena Schöning zunächst den Wandlitzer Baumsachverständigen Heiko Schult auf die Roten Waldameisen hin. Diese haben an der Grenze zu Schönings Grundstück einen etwa einen Meter großen Ameisenhaufen zusammengetragen. "Die Ameisen stehen unter besonderem Schutz. Sie bewegen sich in einem bis zu 50 Meter großen Aktionsradius", erklärte die Grundstücksbesitzerin.

Feuchtbiotop zugeschüttet

Der gleiche Hinweis erging im November 2018 an die Bauaufsicht des Landkreises. Diese reagierte im Dezember 2018 und sagte zu, die Informationen über die Ameisen der unteren Naturschutzbehörde zukommen zu lassen. 2019 bekam das Thema zusätzlich Brisanz, denn auf dem Nachbargrundstück setzten die Bagger an, um die Fundamente für die Wohnhäuser vorzubereiten. Zugeschüttet wurde dabei auch ein Feuchtbiotop, das sich über Jahrzehnte gebildet hatte. Zudem fielen große Bäume, deren Abholzung zuvor durch die Wandlitzer Gemeindeverwaltung genehmigt wurde. Dagegen und gegen die drohende Gefahr der Zerstörung des Ameisenhaufens protestierte Helena Schöning nicht allein in der Wandlitzer Gemeindevertretung. Gleich mehrere Anwohner meldeten sich zu Wort. Bei allem Verständnis für den Bürgereinsatz wies die Wandlitzer Baubehörde aber auf die Zuständigkeit des Landkreises hin. Zudem gehören die Baugrundstücke im Zedernweg zum Innenbereich des Ortes, dort herrsche Baurecht, das "sei zu akzeptieren", so Bauamtsleiter Lars Gesch seinerzeit.

Weil der Bestand der Ameisen immer wieder durch die Bauarbeiten in Gefahr gebracht werde, beauftragte Helena Schöning schließlich Ende Oktober 2019 eine Rechtsanwältin, die der Barnimer Kreisverwaltung das Bundesnaturschutzgesetz unter die Nase rieb. Demnach umfasse Paragraph 44, Absatz 1 "den Schutz vor Tötung und Verletzung". Anwältin Katrin Brockmann fordert "eine sichtbare und funktionierende Absperrung zur Fläche des Ameisennestes" und verwies darauf, dass die Absperrung mit Flatterband diesen Ansprüchen nicht genügen würde. Die von ihr gesetzte Frist ist seit Monaten verstrichen. Noch immer weist ein Flatterband auf den Ameisenhaufen hin.

Die Kreisverwaltung, so eine aktuelle Stellungnahme von Pressesprecher Oliver Köhler, sieht hingegen alles Nötige getan. "... wurde der Bauherr von uns verpflichtet, mittels Absperrung sicherzustellen, dass der Nesthügel bei Bauarbeiten nicht beschädigt oder zerstört wird. Dem ist der Bauherr nachgekommen, wir haben das überprüft. Zusätzlich wurde dort – von wem auch immer – ein unübersehbares Hinweisschild aufgestellt. Nach unserer Auffassung ist damit das Notwendige getan worden", heißt es aus der Kreisverwaltung. Für Helena Schöning bleibt die Situation trotz ihrer vielfachen Bemühungen ungeklärt. "Die Ameisen werden demnächst wieder aktiv, aber niemand nimmt Rücksicht auf das Nest." Sie will sich nicht mit der Erklärung zufriedengeben, die Ameisen lägen schließlich nicht direkt im Baufeld für die neuen Wohnhäuser. "Die Birken lagen auch nicht im Baufeld, vor dem Fällen hat sie das nicht gerettet", entgegnet sie.