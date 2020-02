Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Die Leipziger Straße in Mitte gilt heute schon als Nadelöhr. Wenn es nach den Plänen des Senats für den Neubau der Tram-Strecke zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz geht, könnte die vielbefahrene Ost-West-Trasse, die zur Bundesstraße 1 gehört, künftig in Teilen einspurig sein.

Eine der Varianten, die die Senatsverkehrsverwaltung in dieser Woche öffentlich vorstellte, sieht für die neue Straßenbahnlinie auf dem Abschnitt zwischen Charlottenstraße und Spittelmarkt einen ebenerdigen eigenen Trassenkörper vor. Am Fahrbahnrand soll in beide Richtungen ein breiter Fahrradweg verlaufen. Dazu sind ein Multifunktionsstreifen für den Lieferverkehr sowie Fahrradständer geplant.

Eine Vision, die bei Autofahrern auf Kritik stößt. "Wenn der Bau der Tramstrecke so umgesetzt wird, wird das den Autoverkehr auf der wichtigen Ost-West-Verbindung massiv einschränken", warnt Sandra Hass, Sprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg. Dort befürchtet man insbesondere zwischen Charlottenstraße und Potsdamer Platz, in der täglich mehr als 50 000 Fahrzeuge unterwegs sind, schwere Rückstaus. Die Senatsverwaltung selbst spricht sogar von bis zu 70 000 Gefährten auf der Leipziger Straße. "Schon jetzt stockt es regelmäßig, insbesondere im Berufsverkehr", sagt Sandra Hass. "Kaum vorstellbar, wie es hier aussieht, wenn Autos nur noch auf einer Spur je Richtung unterwegs sein können, und dann noch im Pulk hinter der Straßenbahn."

Grundsätzlich habe zwar auch der Automobilclub nichts gegen einen Ausbau des Tram-Netzes in Berlin, betont sie. "Aber es ist utopisch, davon auszugehen, dass mit dem Start der Straßenbahn alle Autofahrer umsteigen." So bedürfe es einer Übergangsphase mit mindestens zwei Fahrstreifen für Autofahrer je Richtung.

Die CDU-Fraktion dagegen lehnt einen Tram-Ausbau sogar gänzlich ab. "Die U-Bahnlinie 2 verbindet bereits den Potsdamer Platz mit dem Alex, dazu kommt demnächst die neue U-Bahnlinie 5 ab Brandenburger Tor", meint der verkehrspolitische Sprecher Oliver Friederici. Auch das Busangebot sei angemessen und kann bei Bedarf ausgebaut werden. "Die Leipziger Straße ist eine wichtige Entlastungsverbindung, damit sich eben weniger Verkehr durch Mittes Wohn- und Geschäftsstraßen bewegt, da Alternativrouten fehlen." Da mache es wenig Sinn, hier mit einem neuen Nadelöhr noch mehr Staus zu schaffen. "Wenn die Koalition dann auch noch Teile der Straße Unter den Linden zur Fußgängerzone umwandeln will, wäre das Chaos programmiert."

Die Senatsverwaltung hat die Pläne für die Erweiterung der Tramlinie M4, die derzeit von Hohenschönhausen zum Alex führt und von 2025 bis 2027 gebaut werden soll, online gestellt. Auch die Bürger haben bis zum 11. März die Möglichkeit, unter mein.berlin.de Anregungen zu zwei verschiedenen Varianten der Planung abzugeben.

Dort gibt es auch schon erste positive Statements zu lesen. "Eine ernstgemeinte Verkehrswende muss man schließlich auch spüren, indem es angenehmer wird, mit Rad und Bahn unterwegs zu sein als mit dem Auto", schreibt beispielsweise Ewald Karl. Problematisch sei eher die Planung am immer noch breiten Molkenmarkt. Ihm sei insbesondere unklar, wieso in Richtung Alexanderplatz aus einer teilweise einspurigen Straße am Molkenmarkt mit Abbiegespur eine vierspurige Straße wird. "Eine Einladung für Raser und Drängler", glaubt Karl und empfiehlt, auch dort den Verkehr einzudämmen.

Mehr Infos unter mein.berlin.de