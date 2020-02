Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Nicht ohne Sorge betrachtet das Jugendamt der Keisverwaltung eine deutlich sichtbare Tendenz bei Gefährdungen von Kindern im Elternhaus. Der Anteil der Fälle, bei denen die Behörde einschreiten muss, nimmt zu. Im vergangenen Jahr trafen insgesamt 362 Meldungen ein. Das bedeutet: Durchschnittlich wird ein Fall pro Tag von Polizei, Behörden, Nachbarn oder Verwandten angezeigt. Das Jugendamt reagiert grundsätzlich und prüft, was hinter den Hinweisen steckt. Doch in genau 201 Fällen stellte sich eine tatsächliche Kindswohlgefährdung heraus. Der Anteil liegt bei besorgniserregenden über 50 Prozent. Und das nun das dritte Mal in Folge.

Vernachlässigung durch Eltern

Nach Angaben der Behörde gab es achtmal sexuelle Gewalt an Kindern. Den weitaus größeren Anteil machen hingegen Anzeichen von Vernachlässigung in unterschiedlichem Ausmaß aus. Dazu gehören Vernachlässigung der Hygiene oder der Grundversorgung, aber auch Sucht im Elternhaus spielt eine Rolle.

Im vergangenen Jahr mussten 18 Kinder in Obhut genommen werden. 21 Kinder und Jugendliche kamen in eine stationäre Unterbringung. 66 Mädchen und Jungen mussten ambulant oder teilstationär betreut werden. In 68 Fällen drängte das Jugendamt auf eine intensive Elternarbeit zum Beispiel durch eine explizite Beratung. Verteilt auf die Region zeigen sich keine erkennbaren Schwerpunkte. Lediglich in den Räumen Brüssow und Gramzow liegt die Zahl der latenten Kindswohlgefährdungen höher als beispielsweise in Templin. Für Schwedt sind 34 und für Angermünde 33 Fälle gemeldet worden.

Die meisten Anzeigen treffen anonym ein. Das ist neu. Früher gab in erster Linie die Polizei solcherart Hinweise weiter. Auch von Verwandten und Bekannten des Kindes werden festgestellte Auffälligkeiten im Elternhaus häufig gemeldet.