Boris Kruse

Oderberg (MOZ) Wenn Götz Rausch in die Saiten greift, dann kommen dabei selten gehörte Klänge zu Stande. Seine Instrumente heißen Kotamo, Monochord, Sitargitarre oder Saitentambourin. Es sind überwiegend Gerätschaften aus der Musiktherapie, die sich auch ohne musikalische Vorkenntnisse vergleichsweise leicht spielen lassen. Oft sind sie vorgestimmt.

Götz Rausch baut sie selbst in seiner Werkstatt in Stolzenhagen, ganz im Osten des Landkreises Barnim nahe der Oder gelegen. In seiner Werkstatt mit dem Namen Meerklang hat der gelernte Instrumentenbauer, der 1973 in Hamburg geboren wurde, sich auf Musiziergerätschaften für den therapeutischen Einsatz spezialisiert. Daneben ist Rausch an Gitarre und Gesang auch selbst als Liedermacher tätig. Am Sonnabend gibt er im Oderberger Café Hier und Jetzt Kostproben seiner improvisierten Musik ab, die einen Gegenpol zu seinen auskomponierten Liedern bildet. Begleitet wird er in Oderberg von dem Percussionisten Ulf Hoffmann – und bei einigen Stücken auch von einer Violinistin.

Auf die Resonanz kommt es an

Ungewöhnlich geformte Korpusse haben die Instrumente, die Rausch bei dem Auftritt vorstellen wird, und sie haben eine unterschiedliche Anzahl von Saiten. Auf die Auswahl der verarbeiteten Hölzer lässt er größte Sorgfalt walten. Manches kommt aus der Region, für den Erwerb einiger vorgesägter Holzstämme aber fährt er regelmäßig nach Süddeutschland. Besonders die Klangdecke ist beim Bau von theratpeutischen Instrumenten wichtig. Auf eine gute Resonanz kommt es an. Denn diese Instrumente sollen, wie Götz Rausch erklärt, "die Schwingung direkt auf den Körper übertragen". Und sobald Rausch sie selbst im Konzert einsetzt, sollen laut Veranstalter "meditative Klangwelten" entstehen, die "dazu einladen, vollständig loszulassen und sich mit der eigenen Tiefe zu verbinden".

Als Liedermacher hat Rausch zuletzt das Album "Wie die Zeit zerfällt" veröffentlicht, es erschien im vergangenen Jahr. Insgesamt sieben Soloalben sind von ihm verfügbar, angefangen mit "Meerklang" von 2003. derzeit plant Rausch ein dreitägiges Singer- und Songwriter-Festival mit dem Namen "Musik & Sterne", das vom 20. bis 23. März in Lüdersdorf stattfinden soll. Unter anderem treten dort Dota Kehr und Niels Frevert auf.

Sonnabend, 20 Uhr, Café Hier & Jetzt, Oderberg, www.cafe-hier-und-jetzt.de, Telefon: 033369 899943