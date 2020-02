Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Der kleine Letschiner Marktplatz war Thema im Bauausschuss. Das Gebäude, das einst den NP-Markt beherbergt hatte, ist in der Zwangsversteigerung.

"Zu unser aller Überraschung hat sich tatsächlich ein Käufer für die beiden Ladengeschäfte und Wohnungen gefunden", informierte Bauamtsleiter Alexander Haase. Der Käufer wohne an der Westgrenze Deutschlands und habe sich schon in der Gemeindeverwaltung erkundigt, was er da überhaupt ersteigert habe.

Für die Gemeinde ist es allerdings eine Frage des Dorflebens, wenn wegen nun möglicher Änderungen von Mietverträgen Leerstand entstünde. Kein Interesse gibt es bislang bei der Versteigerung des einstigen NP-Marktes. Alexander Haase hakte nun bei den Ausschussmitgliedern nach, ob es vielleicht ein kommunales Interesse daran gebe.

Dies löste eine Ideensuche für die Nutzung des Marktes aus. Torsten Kohn von Coworkling Oderbruch erinnerte in dem Zusammenhang an einen Workshop, bei dem Letschiner um ihre Ideen gebeten worden waren. Neben der für einen Regionalmarkt war auch die für ein Medizinisches Versorgungszentrum aufgekommen. Ideen allerdings, die im Bauausschuss als unrealistisch eingestuft worden waren. Bürgermeister Michael Böttcher machte deutlich, dass die Gemeinde einen Kauf in Erwägung ziehen könnte, wenn es ein ausgereiftes Nutzungskonzept gäbe, wie es zum Beispiel beim Seelower alten Kaufhaus der Fall war. "Wenn wir nicht wissen, was daraus werden soll, warum sollen wir es dann kaufen?" Ortsvorsteher Manfred Neubauer stimmte dem zu: "Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, Geschäfte zu eröffnen."