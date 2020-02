Hygiene ist wichtig: Mechthild Tschierschky vom Friedenshaus in Eisenhüttenstadt hat am Donnerstag wieder einen Tagesspruch an die Tafel geschrieben. "Die Verantwortung liegt bei jedem selbst. Ein Minister kann uns vor Viren nicht schützen", sagt sie. © Foto: Janet Neiser

Noch sind die Regale in den Supermärkten der Region voll. Doch es gab auch schon erste Kunden, die sich in Eisenhüttenstadt bevorraten. (Symbolbild) © Foto: Georg Wendt/dpa

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch sind Hamsterkäufe wie in Italien, Österreich und der Schweiz in Deutschland nicht zu beobachten. Aber erste Anzeichen für die Bevorratung mit Lebensmitteln wegen des Coronavirus’ gibt es auch schon in Eisenhüttenstadt. Aus einem größeren Lebensmittelmarkt heißt es am Donnerstag: "Heute war es auffällig, dass einige Kunden sich die Wagen vollgepackt haben. Wasser, Tierfutter, Reis, Zucker und Mehl wurden mehr gekauft als sonst", sagt die Mitarbeiterin. Und sie weiß von einer Kollegin, dass ein Kunde konkret gesagt habe, dass er wegen des Coronavirus mehr kaufen würde. Ob das gefährliche Virus bei allen der Grund für die vollen Wagen war, oder ob manche einfach nur ihr Gehalt bekommen hätten, das könne man nicht mit Sicherheit sagen. Aber die Lager seien noch voll, versichert sie.

Letzteres bestätigt Margit Paulenz, die Leiterin im Marktkauf Eisenhüttenstadt. Momentan gebe es keine Engpässe – schon gar nicht wegen des Coronavirus. In ihrem Markt habe sie noch keine Hamsterkäufe beobachten können. "Unsere Kunden kaufen wir immer", sagt sie. Ob das so bleibt, da ist sie unsicher, denn das Virus werde wohl auch vor dieser Region nicht Halt machen.

Am Eingang ihres Marktes gibt es nicht erst wegen der Corona-Krise Tücher zum Desinfizieren der Einkaufswagen. "Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir nutzen die Tücher immer. Und wenn wir nach Hause kommen, waschen wir uns als erstes die Hände", betont ein Kunde, der gerade mit seiner Frau den Marktkauf verlässt. Ihr Einkaufswagen ist normal gefüllt, keine Berge, keine Produkte, die besonders häufig vorkommen. "Nein, Hamsterkäufe machen wir nicht. Noch kann ich so etwas auch nicht verstehen", sagt seine Frau, die wie alle, die zum Thema befragt werden, ihren Namen lieber nicht nennen will. "Ich wüsste auch gar nicht, wohin mit den Waren. Man kann doch nur so viel kaufen, wie man unterbringen kann." Ihr Mann fügt hinzu: "Ich hoffe, dass die das in den Griff bekommen." Aber ja, er vermeide wegen des Virus tatsächlich große Menschenansammlungen.

Andere, die das Wort Hamsterkäufe hören, winken ebenfalls ab. "Das muss doch nicht sein", sagt ein älterer Herr. Eine jüngere Frau meint: "Das finde ich blöd. Außerdem haben wir das Virus ja noch nicht hier bei uns. Klar hat man ein bisschen Angst", gibt sie zu. "Ich hoffe, dass das nicht schlimm wird!"

Doch es gibt auch andere Meinungen. Manch einer ist so verunsichert, dass er eben doch überlegt, was man zu Hause haben muss, falls das Coronavirus hier ankommen sollte. "Wir haben uns schon bevorratet", gibt eine Frau zu und sagt explizit, dass das Coronavirus der Grund dafür war. "Wir wollten einfach ein sicheres Gefühl haben und vorbeugen – auch falls die Regale irgendwann leer sein sollten." Welche Produkte auf ihrer Einkaufsliste standen? "Wir ernähren uns sehr gesund, von daher gab es viel mit Vitamin C, Ingwer, Knoblauch, viel Wasser, Reis, Nudeln, Kartoffeln und Kaffee."

Vorrat für zehn Tage

Unabhängig vom Coronavirus rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu einem Vorrat, der im Notfall ein zehntägiges Überleben gewährleistet. Da werden unter anderem genannt: pro Person etwa 14 Liter Flüssigkeit je Woche, Spezialkost für Diabetiker, Allergiker oder Babys. Man sollte zudem Esswaren kaufen, die auch ohne Kühlung länger gelagert werden können und an Haustiere und deren Bedürfnisse denken.

"Ach, das ist doch Quatsch!" Mechthild Tschierschky schüttelt den Kopf, als die Frage nach Hamsterkäufen kommt. Gerade hat die Gründerin des Friedenshauses mit Kreide den neuen Tagesspruch an die Tafel an der Straße geschrieben: "Schutz vor Viren: Hände weg vom Gesicht!" Hygiene sei ganz wichtig, sagt sie. Eltern und Lehrer müssten das Kindern beibringen.