Hans Still

Wandlitz (MOZ) Für Autofahrer, die ihr Fahrzeug im Ortsteil Wandlitz abstellen möchten, gibt es – neben zahlreichen kostenfreien Parkmöglichkeiten – auch einige kostenpflichtige Parkplätze. So ist die Nutzung der Parkplätze am Strandbad Wandlitzsee, vor dem Bahnhof Wandlitzsee, neben der Jugendherberge und bisher auch in der Bacharachstraße kostenpflichtig, zumindest in der Zeit vom 1. März bis Ende Oktober. Hier werden gemäß Satzung 0,25 Euro je angefangene halbe Stunde in der Zeit von 7 bis 18 Uhr bis zu einer Höchstparkdauer von zwei Stunden fällig.

Mit einer Tageskarte für drei Euro können Autofahrer auch länger als zwei Stunden parken. Für das Kurzzeitparken besteht auf den Parkplätzen neben der Jugendherberge und am Bahnhof Wandlitzsee für die erste Stunde mit der sogenannten "Brötchentaste" Gebührenfreiheit. Und insgesamt gilt: Vom 1. November bis Ende Februar können alle genannten Parkplätze kostenfrei genutzt werden. Aus dem Wandlitzer Ortsbeirat kam der Vorschlag, den Parkplatz in der Bacharachstraße gebührenfrei zu stellen und den dort vorhandenen Parkscheinautomat zurückzubauen. Diese Änderung wurde jetzt in der neu gefassten Satzung aufgenommen.

Auf Wunsch des Ortsbeirates Lanke wurde seitens der Verwaltung auch geprüft, ob dieser Parkscheinautomat beispielsweise auf dem kommunalen Parkplatz "Am Obersee" mit rund 30 Parkflächen aufgestellt werden könnte. Da dieser Parkplatz jedoch hauptsächlich von Wanderern und Badegästen genutzt wird und damit stark saison- und witterungsabhängig ist, würden die Kosten für die Leerung und Wartung des Parkscheinautomaten nicht wirtschaftlich sein, so die Verwaltung.

Überlegt wurde in den kommunalen Gremien auch, ob die Parkgebühren generell moderat angehoben werden sollten, zum Beispiel durch eine Anhebung von 0,25 Euro auf 0,50 Euro je angefangene halbe Stunde und von drei auf fünf Euro für eine Tageskarte. Hierfür gab es jedoch keine Mehrheit in der Gemeindevertretung.

In Lanke wünscht sich der Ortsbeirat in der touristischen Saison eine stärkere Einhaltung der Parkordnung. Daher will das Ordnungsamt mit seinen Mitarbeitern ab Mai wieder verstärkt unterwegs sein. Ein Schwerpunkt sei dann auch, Feuerwehrzufahrten frei von Pkw und damit zugänglich zu halten.