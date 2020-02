In voller Schönheit: das Kulturhaus © Foto: Thomas Berger

Dirk Schaal

Rüdersdorf (MOZ) Dass das Rüdersdorfer Kulturhaus etwas Besonderes in der Region ist, das ist kein Geheimnis, aber dass es sogar deutschlandweit einen Sonderstatus bekommen könnte, das überraschte am Dienstagabend den Ortsentwicklungsausschuss.

Der aktuelle Stand im Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren" war Tagesordnungspunkt. Uwe Schieferdecker von der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft zeigte die bisherigen Bemühungen seit Förderbeginn 2015 auf. Es dauerte nicht lange, da kam das Gespräch unweigerlich auf das Rüdersdorfer Kulturhaus.

Monumental wirkt der Eingangsbereich, mit einer gewissen Ehrfurcht betritt man schon die "Akropolis von Rüdersdorf", wie das Kulturhaus kurz nach der Fertigstellung im "Neuen Deutschland" genannt wurde. Durch die Eingangshalle gelangt der Besucher in ein 272 Quadratmeter großes Vestibül und in einen Hauptsaal. Dieser bietet mit seinen 485 Quadratmetern maximal 550 Plätze. Eine Theaterbühne und ein Orchesterpodium machen ihn zu einem idealen Ort für Kunst, Kultur, Große Bälle, Symposien, Konferenzen und Tagungen. Das Haus hat einen weiteren Saal mit maximal 100 Plätzen sowie mehrere Seminarräume.

Im vorigen Jahr brachte eine bauhistorisch-restauratorische Bestandsaufnahme des Kulturhauses Erstaunliches zutage. Die Untersuchung ist Voraussetzung für die Aufnahme in das Förderprogramm. "Der bekannte Metallbildhauer Fritz Kühn, der auch den Brunnen am Strausberger Platz das A-Portal der Stadtbibliothek entworfen hat, hat auch seine Spuren im Rüdersdorfer Kulturhaus hinterlassen", erklärte Uwe Schieferdecker. Die Metall-Intarsien im Boden können ihm einwandfrei zugeschrieben werden. Auch seiner Zeit vo­raus war das Kulturhaus. Mit vielen Materialien wie Kunststein oder Kunststoffen wurde experimentiert. Lampen wurden extra für das Gebäude entworfen, die noch heute leuchtende Schmuckstücke sind.

Drei Millionen Euro winken

Der Antrag um Aufnahme in das Programm "National wertvolle Kulturdenkmäler" ist jetzt erfolgt. Auch Landeskonservator Thomas Drachenberg hat sein notwendiges Okay dazu gegeben. Eine Entscheidung wird im Herbst erwartet. Uwe Schieferdecker schätzte die Chancen nicht schlecht ein, hat schon so einige Meinungen dazu gehört. Besonders erwähnt wurde dabei der Zustand des Kulturhauses, der dem Ursprungszustand sehr nahe kommt. Klappt es mit der Förderung, kann Rüdersdorf mit fast drei Millionen Euro aus dem nationalen Programm rechnen.