Bauen in Schwedt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Der gordische Knoten Fußgängerbrücke scheint gelöst. Der Rückbau des alten Übergangs am ehemaligen Bahnhaltepunkt Schwedt-West beginnt am Dienstag. Die Brücke ist dann sowohl von der Steinstraße als auch von der Passower Chaussee gesperrt.

Mehr als ein Jahrzehnt verhandelte die Stadtverwaltung mit der Bahn. Jetzt scheint endlich alles in trockenen Tüchern. Die Abrisskolonne für die Fußgängerbrücke stellt die heimische Firma 3S Gesellschaft für Abriss und Recycling mbH. Zuerst richtet die Abrissfirma die Baustelle ein und errichtet eine Baustraße. Außerdem müssen die Stellflächen für den Kran hergerichtet werden.

Bauwerk ist 87 Meter lang

Voraussichtlich in der ersten Hälfte des Monats Mai wird dann in zwei Nächten die Brücke zurückgebaut. Die Beschränkung auf zwei Nächte war eine Forderung der Bahn. Der Übergang besteht aus insgesamt drei Treppen, ist in einem schlechtem Zustand und hat längst ausgedient. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 87 Metern. Abgerissen werden neben Brückenträgern, Geländer und Stahlstützen sowie zwölf Betonfundamente.

Wenn der Brückenrückbau abgeschlossen ist, werden unmittelbar anschließend zwei weitere Teilabschnitt realisiert: die Errichtung einer Umlaufsperre sowie die Schaffung eines barrierefreien Bahnübergangs mit entsprechender Zuwegung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Steinstraße und Passower Chaussee.

Die mit Asphaltwegen bestückte Metallkonstruktion zwischen der Steinstraße hinter dem OBI-Baumarkt und der Wohnsiedlung Monplaisir soll seit einer halben Ewigkeit abgerissen werden. Denn andernfalls wäre eine Sanierung dringend erforderlich gewesen. Die Brücke über die Gleise bietet ein Bild des Siechtums und des Niedergangs. Sie ist in keiner Weise barrierefrei. Es gibt zwar eine schmale Schiene an den Treppen, die das Fahrradschieben erleichtern soll. Aber auch die bereitet älteren Menschen sehr viel Mühe. Für Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle ist sie de facto unpassierbar.

In den zurückliegenden zwölf Jahren hat dort niemand mehr einen Cent geschweige denn einen Euro ausgegeben. 65 000 Euro waren allerdings schon einmal vor sechs Jahren für den Rückbau der Bahngleisüberführung zurückgelegt worden.

Hintergrund der jahrelangen Auseinandersetzung zwischen Stadt und Bahn war immer die Frage der Sicherheit. Die Stadt geht davon aus, dass eine ebenerdige Bahnüberquerung mit sogenannter Umlaufsperre, die ein unkontrolliertes Überqueren oder -fahren verhindert, die Sicherheit erhöht. Trampelpfade über die Gleise deuten darauf hin, dass nicht jeder die sichere Brücke nutzt.

Die gefährlichen illegalen Gleisquerungen würden mit dem neuen Bahnübergang unnötig. Die Stadt sieht in den niedrigeren Unterhaltungskosten, in der Barrierefreiheit für Radfahrer, ältere und behinderte Menschen sowie durch Wegfall der immer wieder von Lebensmüden als Absprungort genutzten Brücke weitere Vorteile.

Die Fußgängerbrücke führt über die Gleise der Bahnstrecke Angermünde–Schwedt, wo unter anderem der Regionalexpress in Richtung Angermünde und Berlin fährt. Einst war die Brücke oft genutzte Verbindung für Einwohner, die im Gewerbegebiet Breite Allee und der Wohnsiedlung zu tun hatten oder von dort zur Stadt zurückkehren wollten.

In der Wohnsiedlung am Park Monplaisir wohnen zirka 200 Einwohnern. Die Stahlbrücke verkürzt den Weg zu Sportanlagen, zum Städtische Wohnheim, zur historischen Parkanlage Monplaisir mit den Stadtteilen Talsand oder umgekehrt zum Stadtteil Waldrand, insbesondere auch zu den Fachmärkten, Nahversorgern und zu Bus- und Bahnhaltepunkten.

Die Deutsche Bahn hatte sich sehr lange jedoch gegen die Vorstellungen der Stadt Schwedt gesträubt, die alte Brücke gegen einen neuen, unbeschrankten Bahnübergang einzutauschen. Sie hielt die direkte Querung der Gleise für gefährlicher als die ebenerdige Lösung. Offenbar hat das bundeseigene Unternehmen nun aber eingelenkt.

Haltepunkt existiert nicht mehr

Der Bahnhaltepunkt Schwedt-West existiert nicht mehr. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt hatte deshalb schon am 16. Juni 2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Barrierefreie Eisenbahnquerung am ehemaligen Haltepunkt Schwedt-West" als Ersatz für die in die Jahre gekommene Fußgängerbrücke beschlossen.

Der Abriss der Fußgängerbrücke am ehemaligen Bahnhof Schwedt West verzögerte sich jedoch ein ums andere Mal. 2018 wollte die Stadt die Brücke abreißen und einen ebenerdigen Bahnübergang bauen. Auf Nachfrage erklärte die Stadt damals, wegen langwieriger Verhandlungen mit der Bahn klappe das frühestens 2020.