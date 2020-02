Stefan Lötsch

Ortsmarke (MOZ) Bei manchem hat es schon zu Fragen geführt, warum auf der Magistralbrücke über den Oder-Spree-Kanal Baustellenampeln aufgestellt wurden. Nun hat die Stadtverwaltung die Begründung geliefert: Ab März beginnen umfangreiche, in zwei Bauabschnitte zeitlich versetzt gegliederte Instandsetzungsmaßnahmen an der Brücke in der Straße der Republik. Seit Montag laufen dafür bereits bauvorbereitende Maßnahmen.

"Im ersten Bauabschnitt sollen Korrosionsschutzarbeiten an verschiedenen Stellen des Bauwerkes durchgeführt werden", erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Die Fugenanschlüsse zwischen Brückenkörper und der Fahrbahn werden ebenfalls erneuert. Auch sind neue Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. "So werden zusätzliche Leitplanken und Geländer montiert und die Straßenbeleuchtung erneuert", so Reichl.

Beginn in Richtung Stadt

Zunächst wird von März bis Mai die nördliche Seite der Magistralbrücke, also die Fahrspur in Richtung Karl-Marx-Straße, einschließlich Geh- und Radweg und die zwei Fahrspuren gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird im Begegnungsverkehr über die zwei südlichen Fahrspuren geführt.

Im Anschluss, von Mai bis Juli wird die südliche Seite der Magistralbrücke, die Fahrspuren in Richtung Fürstenberg, einschließlich Geh- und Radweg in Angriff genommen. Die zwei Fahrspuren sind dann gesperrt. Über die zwei nördlichen Fahrspuren führt dann der Begegnungsverkehr.

"Durch eine Ampelregelung werden bei beiden Sperrungen die Fußgänger und Radfahrer auf die jeweilige andere Fuß- und Radwegseite geführt", erklärt Reichl. Für die Radfahrer besteht in der Bauzeit Gegenverkehr auf dem jeweiligen Radweg der Brücke.

Die Maßnahme sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr realisiert werden. Doch da fand sich bei der Ausschreibung keine Baufirma, die den Auftrag erledigen wollte.