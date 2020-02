Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Tanzen ist derzeit wieder in aller Munde. Die RTL-Show "Let’s Dance" sorgt dafür, dass das Interesse an dem schwungvollen Sport zu zweit steigt. "Die Show ist sicherlich eine gute Werbung für unseren Sport", weiß Bodo Baumbach, Vorsitzender des Tanzclubs Bernau. "Aber noch deutlicher war das, als der Film ‚Shall we Dance’ in den Kinos lief." Nach dem romantischen Streifen mit Richard Gere und Jennifer Lopez profitierte auch der Bernauer Verein von der starken Nachfrage nach Tanzkursen.

Lifts sind schön, aber verboten

Die Show "Let’s Dance", weiß Baumbach, habe allerdings nicht viel mit echtem Turniertanz zu tun. Denn im Turniertanz seien Hebefiguren, mit denen in der Show immer wieder spektakuläre Bilder erzeugt werden, absolut tabu. "Im Tanzsport nennt man das einen Lift, wenn der eine Tänzer den anderen so hochhebt, dass der mit beiden Beinen den Boden verlässt. Im Turniersport wird man damit sofort disqualifiziert", weiß Baumbach.

Wer einmal live sehen möchte, wie es richtig geht, der sollte am Wochenende das Audimax in Bernau-Waldfrieden aufsuchen. Dort stehen die besten Paare der Landestanzsportverbände Berlin und Brandenburg auf dem Parkett und lassen es richtig krachen. Denn für die Tänzer geht es nicht nur um die begehrten Landesmeister-Titel, sondern auch um die Tickets für die Deutsche Meisterschaft.

Wer auf sexy Hüftschwünge, viel Glitzer und kurze Kleider steht, die viel Haut zeigen, der sollte am Sonnabend ins Audimax gehen. Dann sind die Lateintänzer dran. Es geht um Emotionen und Ausdruck. Hier tanzen die Hauptgruppen, also die Tänzer von 18 bis 35 Jahre. Um 13 Uhr geht es los mit der Klasse D – der niedrigsten Tanzklasse. "Richtig ab geht es dann ab 18.30 Uhr mit den Klassen A und der höchsten Klasse im Turniertanzsport, der Klasse S", verrät Bodo Baumbach. "Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzusehen."

Eher etwas beschwingter und europäischer geht es dann am Sonntag zu, wenn die Standard-Tänzer an der Reihe sind, die möglichst viele Punkte von der Jury einsammeln wollen. Am Start sind am Sonntag die Senioren, die in verschiedenen Altersklassen von 45 bis über 65 Jahre aufgeteilt sind. Hier startet der Tag um 9 Uhr.

Beste starten Sonntag Mittag

Am spannendsten wird es hier gegen 14 Uhr, wenn die A-Klassen an den Start gehen. Hier sind mit Anett und Thomas Naumann sowie Andrea und Roland Grapentin auch zwei Paare des Bernauer Tanzclubs dabei. Vor allem die letzten haben laut Bodo Baumbach gute Chancen auf den Landesmeistertitel.