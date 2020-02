Florian Deja

Fredersdorf-Vogelsdorf Fredersdorf-Vogelsdorf. Das Duell der direkten Tabellennachbarn in der Handball-Verbandsliga Süd zwischen der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf und der zweiten Vertretung der TSG Lübbenau wurde zu einer klaren Angelegenheit für den Gastgeber. Die Männer der OSG gewannen mit 31:16 Das Hinspiel im Spreewald gegen den letztjährigen Vizemeister endete noch unentschieden.

Die ersten zehn Minuten wurden zum Abtasten genutzt. Nach dem zwischenzeitlichen 3:3 ging die OSG mit zwei schnellen Toren mit 5:3 in Führung und zwang den Gast in seine erste Auszeit. Mit vier weiteren Toren stellten die Fredersdorfer nach 20 Minuten die Weichen auf Sieg. Bis zum Halbzeitstand von 13:6 für die OSG verlief das Spiel nahezu im Gleichschritt beider Mannschaften.

Mahnung zur Vorsicht

In der Kabine mahnte OSG-Trainer Florian Deja, sich nicht vom Ergebnis verführen zu lassen und den Gegner nicht durch Nachlässigkeiten wieder stark zu machen.So erhöhte die OSG zu Beginn der zweiten Halbzeit zwar gleich auf 16:6, leistete sich dann aber eine kleine Schwächephase und ließ Lübbenau nochmals auf 10:16 herankommen. Dass das Spiel für die OSG noch mal gefährlich wird, wurde an diesem Tag aber nicht zugelassen und so stellten die Gastgeber in der 45. Minute, beim 21:11, den alten Abstand wieder her.

In den letzten fünf Minuten wurde dann auch noch mal auf eine offensivere Abwehr umgestellt, um dem Gegner bis zum Schluss keine Ruhe zu gönnen. So gewann die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf am Ende verdient mit 31:16. Eine stets aufmerksame und bissige Abwehr sowie eine Wurf-quote von 70 Prozent waren dafür die Erfolgsgaranten.

Am Sonntag soll dann an diese Leistung angeknüpft werden, wenn es um 16 Uhr in der Fredersdorfer Tieckstraße gegen den HV Luckenwalde geht.

OSG Fredersdorf-Vogelsdorf: Christian Szameit, Oliver Glowik – Tim Dressler, Chris-tian Weihs (4), Florain Urban (1), Max Haida (4), Christian Bernicke (2), Sascha Dittrich (2), Maik Schöps (10), Maximilian Stephan ( 1), Pepe Schneider (4), Lukas Baumbach (3)