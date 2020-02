BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Fohrde/Tiekow findet am Freitag, 6. März, um 19 Uhr in der Gaststätte "Bierzauber" Reiterhof Fohrde statt. Alle Mitglieder sowieso Eigentümer bejagbarer Flächen sind eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Vorstandes, Kassenwarts und der Pächtergemeinschaft sowie die Wahl eines neuen Vorstandes. Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt am 18 Uhr.