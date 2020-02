Der Regionalwettbewerb Jugend debattiert fand am Mittwoch im Goethe-Gymnasium in Nauen statt. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Nauen Am Mittwoch trafen sich in Nauen die besten Debattanten und Debattantinnen, also Jungen und Mädchen die mit Worten, Sachkenntnis und Überzeugungskraft ihre Meinungen vertreten, aus der Region zum Regional-Finale von "Jugend debattiert". Zuvor hatten die Schüler des Jahn-Gymnasiums aus Rathenow, der Immanuel Kant-Gesamtschule und des Lise-Meitner-Gymnasiums aus Falkensee, sich in Schulwettbewerben die besten Redner qualifiziert. Sie trafen sich nun mit den Gewinnern des Goethe-Gymnasiums aus Nauen in Nauen. Die erst und zweitplatzierten jeder Altersgruppe qualifizierten sich hier für den Landeswettbewerb in Potsdam.

In zwei Jahrgangsstufen fanden die Verbal-Duelle statt. Acht Schüler schafften es ins Finale. Sie mussten ihre Künste vor den Augen der Jury und der Zuschauer in einer finalen Runde noch einmal zeigen. Die Themen waren dabei vorgegeben. Die Altersgruppe 1, also Jugendliche der achten bis zehnten Klassen debattierten über das Thema: "Sollen Windräder näher an Wohnsiedlungen errichtet werden dürfen?" Die Altersgruppe 2, was den Jahrgangsstufen zehn bis zwölf entspricht, setzen Pro und Contra bei folgendem Thema: "Soll die Polizei in Pressemitteilungen die Nationalität von Tatverdächtigen nennen?"

In den Debatten gelten strenge Regeln. Jeweils vier Debattanten debattieren zu einem Thema, dabei muss eine deutlich Pro, beziehungsweise Contra-Haltung eingenommen werden. Jeweils zwei Debattanten sind für und zwei gegen eine These positioniert. Jeder Redner hat ein begrenztes Zeitlimit. Eine Jury bewertet die Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft der einzelnen Teilnehmer.

Für alle acht Schüler gab es viel Lob und Anerkennung von der Jury. Und den einen oder anderen Ratschlag, was fehlte oder welche Fähigkeit noch ausgebaut werden könnte. In der Altersgruppe 1 gewann Vivien Semrau von der Immanuel-Kant-Gesamtschule aus Falkensee souverän den ersten Platz. Philine Bock, die für das Lise-Meitner-Gymnasium angetreten war, holte sich mit leidenschaftlicher Rede Platz 2.

In der Altersgruppe 2 eroberte Luisa Böldt vom Goethe-Gymnasium Nauen den ersten Platz, Lina Vielhaber sicherte für das Lise-Meitner-Gymnasium mit Platz 2 einen weiteren Platz für das Falkenseer Gymnasium beim Landeswettbewerb.

Jugend debattiert ist ein bundesweit ausgerichteter Schülerwettbewerb. Der Wettbewerb wird von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, der Stiftung Mercator und der Heinz Nixdorf Stiftung auf Initiative und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt. Mit einem Etat von rund 15 Millionen Euro seit dem bundesweiten Start 2002 ist "Jugend debattiert" das größte privat-öffentlich finanzierte Projekt zur sprachlichen und politischen Bildung in Deutschland.