Manuela Bohm

Zollchow (MOZ) Die Recherchen haben begonnen. Ingrid Bargel und Mitstreiter suchen in verschiedenen Archiven nach Hinweisen zur Geschichte Zollchows, der Familie Wiere und der Umgebung. Ein Buch soll entstehen. Dabei kann die Rathenowerin mit Wurzeln in Zollchow (Gemeinde Milower Land) bereits auf zahlreiche Materialien, Wissen und eigene Erinnerungen zurückgreifen.

Ingrid Bargel dürfte geschichtsinteressierten Havelländern durchaus ein Begriff sein. Setzte sie sich doch seit Beginn der 2000er Jahre für den Erhalt eines alten Bauernhauses auf einem Vierseithof in Zollchow ein. Nicht ganz uneigennützig – das muss man wohl sagen! Schließlich ist sie in dem Haus aufgewachsen und verwaltet nun den Besitz. Nach dem Tod der Eltern von Ingrid Bargel gingen Hof und Grundstücke an eine Erbengemeinschaft. Daraus übernahm sie den Vierseithof. Das Bauernhaus und die Stallungen wurden nach und nach modernisiert. "Das Haus ist ein Dorfschatz", begründet Bargel das Engagement ihrer Familie.

Der Zollchower Hof wurde erstmalig urkundlich im Jahr 1683 erwähnt. Andreas Wiere bewirtschaftete den Hof und die dazugehörigen Ackerflächen. 1808 gab es in Zollchow eine Feuersbrunst, der auch das Haus der Wieres zum Opfer fiel. Das war im Juni genannten Jahres, im September war es wieder aufgebaut.

Das war nicht das einzige "Unheil", wie es Bargel nennt, welches über Haus, Hof und Familie kam. Früh starb Werner Brandt. Er heiratete die erste weibliche Erbin des Hofes, Erna Wiere. Erna und Werner hatten zwei Kinder, Ilse und Werner – der Sohn Werner jun. starb 1933, ein Jahr vor dem Vater. In zweiter Ehe heiratete Erna den Gutsinspektor Herrmann Stebner, der den Hof und das dazugehörige Land erfolgreich weiterführte.

Viele Menschen wohnten auf dem Hof, er war auch Zufluchtsstätte für Flüchtlinge aus dem Osten, wie sich die 1947 geborene Ingrid Bargel lebhaft erinnert. Ihre Erinnerungen an die Zeiten auf dem Hof werden sicher auch im "Alterswerk" verwoben, wie die 72-Jährige ihr Buchprojekt nennt.

Zwei Söhne gingen aus der Ehe von Erna Wiere und Herrmann Stebner hervor. Alles schien zu laufen – doch Herrmann erfüllte 1952 nicht das Abgaben-Soll. Er wurde deshalb zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt. Ingrid Bargel musste mit ihren Eltern zeitweilig den Hof verlassen. Ihr Großvater schrieb ihr liebevolle Briefe aus dem Gefängnis. Erst Jahre später kehrte sie mit den Eltern und der jüngeren Schwester auf den Hof zurück, wo er wieder lebte, aber nun als Arbeiter in der LPG.

Auf Grundlage des Denkmalschutzes ist das alte Bauernhaus in Eigeninitiative mit tatkräftiger Hilfe ihres Sohnes Oliver rekonstruiert. So wurde die IG Bauernhaus – eine bundesweite Vereinigung von Enthusiasten und Fachleuten rund um Architektur, Bauhandwerk und vor allem Bauernhäuser - aufmerksam auf den Zollchower Vierseithof. Bei der IG sind auch Publikationen zu verschiedenen Bauernhäusern erschienen – ein Vorbild für das Buchprojekt Ingrid Bargels ist ein Taschenbuch im A5-Format.

Ausgangspunkte für die Recherchen bilden das Stadtarchiv Genthin, Archive in Magdeburg und das Grundbucharchiv in Barby in Sachsen-Anhalt. Zollchow gehörte einst zum Herzogtum Magdeburg und später zum Kreis Jerichow II in Sachsen-Anhalt. Das Landratsamt befand sich in Genthin. 1952 wurde der Ort dem Landkreis Havelberg im Bezirk Magdeburg zugegliedert. Nach 1957 kam Zollchow zum Kreis Rathenow.