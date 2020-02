MOZ

Bernau Am Sonntag wird es haarig in der Bernauer Stadthalle, denn dann präsentiert die Friseur-Innung Barnim Oderland ihre neuesten Trends in Sachen Frisuren, Style und Make-up. Auf dieser traditionellen Friseur- und Trend-Messe stellt das Modeteam der Friseur-Innung nicht nur die Neuheiten vor, sondern als Besucher bekommt auch Tipps aus Profi-Hand.

In mehreren Shows und Workshops werden neue Ideen und Techniken aus nächster Nähe gezeigt. Ein Instagram-Wettbewerb wird zusätzlich für Spannung sorgen. Wer Lust hat, kann auch vor Ort das ein oder andere ausprobieren oder sogar mitmachen.

Hair-Comedian mit Showeinlage

Durch die Show führt Hair-Comedien Dennis Grund, der auch mit einer Einlage aus seinem eigenen Programm live dabei ist. Grund ist seit 20 Jahren Friseur und kennt daher die vielfältigen Wünsche der Kunden aus eigener Erfahrung und Anschauung.

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr. Los geht es auf der Hauptbühne mit Trendhaarschnitten, ab 11.30 Uhr folgt der Programmpunkt "Crazy Colors". Ab 14.30 Uhr geht es dann ums Styling. Den Abschluss bildet dann um 16 Uhr die Siegerehrung des Insta-Wettbewerbs.

Unterstützt wird die interaktive Messe der Friseur-Innung unter anderem von der Handwerkskammer Ostbrandenburg.

Der Eintritt kostet für Schüler und Azubis fünf Euro, für alle anderen Besucher zwölf Euro. Schüler und Azubis erhalten außerdem gegen Vorlage der Eintrittskarte zusätzlich ein alkoholfreies Getränk an der Bar.

Karten können auch im Vorverkauf unter der Telefonnummer 03334 25690 bestellt werden.