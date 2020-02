red

Raben Immer am ersten Samstag im Monat geht es mit der Kräuterpädagogin Britt Muschert auf Tour. Bei einer Kräuterführung gibt es Wissenswertes über die Pflanzen am Wegesrand zu erfahren. Bei einer Kräuterwanderung sammeln die Teilnehmer die ersten zarten Frühjahrskräuter, um daraus eine leckere Kräuterquiche zu backen. Diese wird gleich vernascht. Während der Backzeit wird ein leckeres Kräutersalz hergestellt, wovon jeder etwas mit nach Hause nehmen kann. Los geht’s am 7. März ab 14.00 Uhr am Naturparkzentrum Hoher Fläming. Auskunft/Anmeldung: 033848/60004, info@flaeming.net.