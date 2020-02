BRAWO

Brandenburg an der Havel Entsprechend der Hygiene-Hinweise des Robert-Koch-Instituts hat die Stadtverwaltung am Donnerstag entschieden, die zentralen Verwaltungsstandorte mit den häufigsten Bürgerkontakten mit antiviralen Desinfektionsstationen auszustatten. Dazu zählen die Räumlichkeiten in der Klosterstr. 14, Nicolaiplatz 30, Altstädtischer Markt 10, Wiener Str. 1, die Fouque-Bibliothek am Altstädtischen Markt 8 und das TGZ in der Friedrich-Franz-Str. 19.Alle weiteren der insgesamt 29 Verwaltungsstandorte sollen in den kommenden Tagen ebenfalls damit ausgestattet werden. "Es wäre schön, wenn auch andere Behörden und Unternehmen diesem Beispiel folgen würden", so Scheller.