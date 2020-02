Roland Becker

Velten (MOZ) Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) warnt vor der Gefahr, dass Velten Fördermittel in beachtlichem Ausmaß zum Bau von sozialem und preiswertem Wohnraum entgehen könnten. Das habe eine Beratung am Donnerstag ergeben, an der im Kommunikationszentrum 14 Vertreter des Potsdamer Infrastrukturministeriums und des Landesamtes für Bauen und Verkehr teilgenommen haben.

Das größte soziale Wohnungsbauprogramm seit Jahrzehnten sollte die Stadttochter REG auf dem Areal Nauener Straße umsetzen. Da eine Mehrheit von Pro Velten, AfD, CDU und NPD den Beschluss durchgesetzt hat, künftig keine Bebauungspläne mehr für Projekte mit über 50 Wohnungen aufstellen zu dürfen, sei das Vorhaben vorerst gescheitert. Baubereichsleiter Berthold Zenner drückt das so aus: "Dieser Beschluss steht dem Bau bezahlbarer Wohnungen im Wege. Erst ab einer gewissen Große ist sozialer Wohnungsbau überhaupt wirtschaftlich machbar."

Von Landesseite sei auch klargemacht worden, dass die mit dem Bau des Wohngebiets Nauener Straße verbundene Analyse zu Mobilität, Verkehr und Klimaschutz sowie zur sozialen Infrastruktur unter den jetzigen Bedingungen vom Land nicht gefördert wird. Ganz anders interpretiert Marcel Siegert (Pro Velten) das Statement des Landes zum von seiner Fraktion initiierten Wohnungsbaumoratorium: "Darauf wurde nicht eingegangen. Man wird (auf Landesseite/Anm. d. Red.) abwarten, welche Ziele sich die Stadt im Wohnungsbau setzt."

Gretchenfrage Frequenzbringer

Auch ein weiteres in der Stadtpolitik strittiges Thema könnte sich zur Gefahr entwickeln, auf Landesförderung verzichten zu müssen. Laut der Bürgermeisterin würde das als erstes den Ausbau der Kita Villa Regenbogen treffen. "Wir wollten 2021 mit der Planung beginnen", sagte Hübner und fügte hinzu: "Das ist erst einmal gestoppt worden." Treffen könnte das auch alle anderen Vorhaben zur Innenstadtbelebung, bei denen auf Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm Aktive Stadtzentren gehofft wird. Der Knackpunkt: Das Land verlangt den Nachweis, dass Velten die Innenstadt mit einem sogenannten Frequenzbringer belebt. Für das von Hübner seit einem Jahrzehnt verfolgtem Vorhaben, einen Supermarkt neben dem Marktplatz errichten zu lassen, scheint es in dieser Legislaturperiode kaum eine Möglichkeit zu geben, eine politische Mehrheit zu finden. Derzeit wird untersucht, ob die von Pro Velten ins Spiel gebrachte Markthalle in leerstehenden Gewerberäumen am Marktplatz oder auch anderer Stelle im Zentrum eine Alternative darstellen könne. "Das Land habe jedoch große Zweifel an der Plausibilität der Idee", heißt es vonseiten des Rathauses nach der Zusammenkunft vom Donnerstag. Bislang ist auch keine Kleinstadt in Brandenburg bekannt, in der eine solche Markthalle rentabel betrieben werden konnte. Siegert hat die Äußerungen der Vertreter des Infrastrukturministeriums nicht so verstanden, dass man von dessen Seite Zweifel am Konzept einer Markthalle hege. "Das Land muss mit einem plausiblen Konzept überzeugt werden, dass den notwendigen Frequenzbringer enthält", sagte er.

Sollte das Markthallen-Konzept nicht überzeugen und der Supermarkt-Bau politisch verhindert werden, sei die Stadt in der Pflicht, muss also eine ganz neue Lösung gefunden werden, mit der die Innenstadt an Zugkraft gewinnt. Offen bleibt allerdings, welches Zugpferd für diese Belebung sorgen soll. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich Unternehmen wie Media Markt, H&M oder Möbel Höffner in der Mitte der Ofenstadt ansiedeln. Bis das entschieden ist, werde Potsdam jegliche weitere Förderung aus dem ASZ-Programm einfrieren. Schon ausgezahlte Gelder müssten allerdings nicht zurückgegeben werden.

Laut der Bürgermeisterin gibt es noch einige Projekte, für die bereits Fördermittel in Aussicht gestellt oder gar genehmigt wurden. "Beim Ausbau des Katersteigs und der Bahnstraße müssen wir jetzt prüfen, ob diese Projekte schon ausfinanziert sind", kündigte Hübner an. Nach Einschätzung der SPD-Fraktionsvorsitzenden Katja Noack seien erst 15 Prozent der über das ASZ-Förderprogramm vorgesehenen Projekte umgesetzt worden. Für den Großteil der Maßnahmen sei damit die Förderfähigkeit in Gefahr.